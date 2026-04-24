مگی جیلنهال رئیس هیئت داوران ونیز برای اهدای شیر طلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مگی جیلنهال ریاست هیئت داوران اصلی جشنواره فیلم ونیز را بر عهده خواهد داشت.

این بازیگر، کارگردان، تهیه‌کننده و فیلمنامه‌نویس نامزد اسکار، آخرین بار سال ۲۰۲۱ با اولین تجربه کارگردانی خود «دختر گمشده» در ونیز حضور داشت. این فیلم اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته النا فرانته با بازی جسی باکلی، اولیویا کلمن، داکوتا جانسون و پیتر سارسگارد بود که جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره را از آن خود کرد.

جیلنهال به تازگی فیلم «عروس!» را کارگردانی کرده که برداشتی متفاوت از افسانه «فرانکشتاین» است و با بازی باکلی، کریستین بیل، پنه‌لوپه کروز، سارسگارد، آنت بنینگ و جیک جیلنهال ساخته شده است.

جیلنهال چهارمین زنی است که در چند سال اخیر ریاست هیئت داوران جشنواره لیدو را بر عهده گرفته است. پیش از او ایزابل هوپر (۲۰۲۴)، جولیان مور (۲۰۲۲) و کیت بلانشت (۲۰۲۰) این مسئولیت را برعهده داشتند.

جیلنهال در بیانیه‌ای گفت: از پذیرش دعوت برای رهبری هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز امسال بسیار هیجان‌زده‌ام. ونیز همیشه از صداهای صادق و منحصر به فرد حمایت کرده و من مفتخرم که این سنت شجاعانه و ضروری را ادامه دهم.

وی با تاکید افزود: من نه به عنوان داور، بلکه با کنجکاوی، تحسین و هیجان در این جایگاه خواهم ایستاد.

آلبرتو باربرا رئیس جشنواره ونیز، در مورد انتخاب این بازیگر-کارگردان آمریکایی گفت: مگی جیلنهال مظهر یک مسیر هنری با ثبات غیرمعمول است که در طول زمان با هوش و شجاعت ساخته شده و در کسوت یک بازیگر قادر است تا شخصیت‌های نگران‌کننده و چندوجهی را تصویر کند. وی همچنین با فیلم «دختر گمشده» خود را به عنوان یک کارگردان از نو خلق کرد.

وی ادامه داد: نگاه او به سینما - چه روشنفکرانه و چه غریزی - در فیلم اخیر «عروس!» تأیید بیشتری یافته و جایگاه او را به عنوان یک فیلمساز اصیل تثبیت می‌کند.

جیلنهال به عنوان بازیگر، سال ۲۰۰۲ با فیلم «منشی» ساخته استیون شاینبرگ در مقابل جیمز اسپیدر بازی و برای آن جایزه هیئت ملی نقد فیلم را دریافت کرد و نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب و جایزه اسپریت ایندیپندنت شد. او پس از آن با فیلم «شری‌بیبی» ساخته لوری کولیر که دومین نامزدی گلدن گلوب را برای او به ارمغان آورد، به کار خود ادامه داد. در سال ۲۰۰۹، او در فیلم «دل دیوانه» در مقابل جف بریجز بازی کرد که نامزدی اسکار را برای او به ارمغان آورد. از دیگر بازی‌های قابل توجه جیلنهال می‌توان به «دانی دارکو»، «لبخند مونالیزا»، «عجیب‌تر از داستان»، «شوالیه تاریکی»، «بازگشت پرستار بچه مک‌فی»، «فرانک» و «معلم مهدکودک» اشاره کرد.

هشتاد و چهارمین دوره جشنواره ونیز از ۲ تا ۱۲ سپتامبر (۱۱ تا ۲۱ شهریور) برگزار می‌شود. فهرست فیلم‌های این جشنواره ۲۳ جولای (یکم مرداد) اعلام خواهد شد.