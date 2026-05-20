آغاز پویش ملی «جان ایران»؛ حرکتی مردمی برای آینده خانواده و جمعیت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، صبح امروز نشست خبری پویش «جان ایران» به مناسبت روز ملی جمعیت در سالن سرچشمه برگزار شد، در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین رضا عزت‌زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به آغاز پویش ملی جان ایران، این حرکت را نقطه آغاز یک جریان بزرگ مردمی در حوزه خانواده و جمعیت دانست و تأکید کرد که این مسیر با میدانداری خود مردم، به یک نهضت تمدن‌ساز برای آینده ایران اسلامی تبدیل خواهد شد.

وی با گرامیداشت یاد شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: خوشحالیم که در این جلسه حضور داریم تا ان‌شاءالله نقطه آغاز مبارک و ارزشمندی برای یک حرکت بزرگ مردمی رقم بخورد؛ حرکتی که آرام‌آرام خود مردم میداندار آن خواهند شد و این مسیر عظیم را پیش خواهند برد.

روایت ایران قوی از نگاه رهبر شهید

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش رهبر شهید در شکل‌گیری اقتدار امروز جمهوری اسلامی گفت: باید داستان ایران قوی را از آغاز رهبری این بزرگ‌مرد روایت کرد؛ شخصیتی که پرچم عزت و اقتدار ایران را در دست گرفت و هر عنصر قدرت‌آفرین برای ملت ایران را تقویت کرد؛ از دانش و فناوری گرفته تا قدرت نظامی، قدرت گفتمانی و حرکت عمومی ملت است.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت جوانان مؤمن، زنان و مردانی که مستحکم پشت این کشور ایستاده‌اند، در برابر همه مستکبران عالم قدرت‌نمایی می‌کند و این اقتدار، محصول همان نگاه تمدنی و آینده‌ساز رهبر شهید است.

عزت‌زمانی تأکید کرد: دنیا در سال‌های آینده ایران را به نام او خواهد شناخت؛ ایرانی که بر فراز قله‌ها خواهد ایستاد و پرچم عزت، شرف و انسانیت را در برابر مستکبرانی که به دنبال ذلت انسان‌ها هستند، به اهتزاز درخواهد آورد.

فعالیت گسترده نیروهای مردمی در حوزه خانواده و جمعیت

وی با اشاره به تلاش فعالان حوزه خانواده و جمعیت در سال‌های اخیر اظهار کرد: جمعی از فعالان این عرصه در لبیک به فرمان رهبر شهید، تمام همت خود را برای تحقق مسئله جمعیت و خانواده به میدان آوردند و در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و مطالبه‌گری فعالیت کردند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: از حوزه ازدواج، مشاوره، تشکیل و تحکیم خانواده تا مسئله سقط جنین که یکی از معضلات جدی کشور محسوب می‌شود، مجموعه‌های مردمی اقدامات گسترده و مؤثری انجام دادند و حتی در تدوین قوانین و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نقش‌آفرینی کردند و امروز این مجموعه‌های مردمی پرچمدار مواجهه با دستگاه استکباری هستند؛ جریانی که به تعبیر رهبر شهید، در طول دهه‌های گذشته تلاش کرده بنیان خانواده را تضعیف کند و سلول بنیادین جامعه را از میان ببرد.

جنگ جمعیتی، بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران

عزت‌زمانی با اشاره به شرایط امروز کشور تصریح کرد: دشمن امروز همزمان جنگ اقتصادی، سیاسی، نظامی و شناختی را علیه ملت ایران پیش می‌برد و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این نبرد، جنگ جمعیتی است.

وی گفت: ما معتقدیم این یک جنگ تمام‌عیار علیه ملت ایران است و در همین میدان، گروه‌های مردمی همانند سایر صحنه‌های انقلاب اسلامی به میدان آمده‌اند تا قدرت ملت ایران را به نمایش بگذارند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: همان‌گونه که مردم در پویش عظیم جان‌فدا حضور پیدا کردند و خود را جان‌فدای ملت ایران معرفی کردند، امروز نیز گروه‌های مردمی تصمیم گرفته‌اند با دعوت از خانواده‌های جوان و دوستدار ایران، پویش ملی جان ایران را شکل دهند.

پویش «جان ایران» با شعار «به ایران جان بده»

وی درباره اهداف این پویش توضیح داد: پویش جان ایران با شعار به ایران جان بده آغاز شده و هدف آن دعوت از خانواده‌ها برای نقش‌آفرینی در آینده ایران اسلامی است.

عزت‌زمانی گفت: در این پویش، مادرانی که در طول یک سال آینده فرزندانی را به ایران عزیز هدیه خواهند کرد، اطلاعات خود را در سکوها و سامانه‌های معرفی‌شده ثبت می‌کنند و گروه‌های مردمی حوزه جمعیت در کنار آنان قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: این همراهی صرفاً یک ارتباط نمادین نیست، بلکه شامل پیگیری مسائل، رفع نیازها، ارائه خدمات و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از خانواده‌ها خواهد بود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم یک لشکر بزرگ از خانواده‌هایی شکل بگیرد که جان ایران خواهند بود و جان تازه‌ای به آینده این کشور خواهند بخشید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری شهدای اخیر کشور گفت: به یاد همه شهدای این مرز و بوم، رهبر شهید انقلاب و همچنین دختران شهید مدرسه میناب، این مسیر را ادامه خواهیم داد؛ دخترانی که جان ایران بودند و دست جنایتکار استکبار جان آنان را گرفت.

عزت‌زمانی افزود: این شهدا نام خود را در تاریخ ایران ثبت کردند و ان‌شاءالله هر کدام از آنان منشأ تولد ده‌ها دختر و پسر آینده‌ساز برای این سرزمین خواهند شد.

پیام آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به فعالان مردمی حوزه جمعیت

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به پیام روز گذشته مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه فعالان مردمی حوزه جمعیت گفت: این پیام با نگاهی قدرتمندانه، آینده‌ساز و تمدنی به مسئله جمعیت و فرزندان آینده ایران صادر شد.

وی ادامه داد: پس از انتشار این پیام، تاکنون بیش از ۷۴۵۰ گروه مردمی در لبیک به فرمان ایشان، حمایت خود را از پویش جان ایران اعلام کرده‌اند و این بیعت مردمی پس از جمع‌آوری امضاها تقدیم ایشان خواهد شد.

عزت‌زمانی تأکید کرد: مردم صاحبان واقعی این انقلاب هستند و امروز نیز خود آنان رهبری میدان را برعهده گرفته‌اند. امیدواریم با اتکا به ظرفیت عظیم ملت ایران، یک رکورد و اتفاق مبارک در حوزه جمعیت رقم بخورد و همان دشمنی که در جنگ نظامی به نتیجه نرسید، در این عرصه نیز شکست بخورد.

وی اظهار کرد: امیدواریم جلوه‌ای از این قدرت مردمی که آینده ایران را خواهد ساخت، در سال‌های پیش‌رو به‌روشنی دیده شود و ایران عزیز همچون همیشه سربلند و مقتدر باقی بماند.

خانواده؛ بخشی از جنگ ترکیبی و جهادهای ملی

در ادامه؛ فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تحلیل روند جمعیت‌شناختی کشور، بر ضرورت عبور از بحران جمعیتی و تکیه بر «جهاد تشکیل خانواده» برای حفظ اقتدار ملی تأکید کرد.

محمدبیگی با اشاره به نوسانات آماری در اجرای سیاست‌های جمعیتی، خاطرنشان کرد: بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، بیشترین میزان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تجربه کردیم، اما با وقوع جنگ‌های متعدد و بروز برخی اختلالات در سال ۱۴۰۴، روند رشد دوباره دچار چالش شد و این امر نشان می‌دهد که هرگاه سیاست‌های جمعیتی به درستی اجرا شود، مردم پاسخ مثبت می‌دهند؛ اما باید در نظر داشت که در مباحث جمعیت‌شناسی، بازه‌های زمانی کوتاه پاسخگو نیستند و برای سنجش اثرگذاری یک سیاست، باید بازه‌های ۳۰ تا ۱۰۰ ساله را مدنظر قرار داد.

ارتباط مستقیم نسل دهه شصتی با امنیت و فناوری ایران

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری نقش تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در جمعیت کشور، اظهار داشت: ما در دوران دفاع مقدس شاهد یک جهش جمعیتی بی‌نظیر بودیم که تعداد ولادت‌ها به بیش از یک میلیون و ۳۶۶ هزار مورد رسید. این نسل که با گفتمان انقلاب و دفاع مقدس رشد کرد، امروز همان نیروهایی هستند که در عرصه‌های علم، فناوری، مدیریت و تولید تجهیزات پیشرفته نظامی، امنیت ایران را تأمین می‌کنند. در واقع، پیشرفت‌های دهه ۸۰، ۹۰ و ۱۴۰۰، مدیون همان جهش جمعیتی اولیه است.

دعوت به جهش دوم جمعیتی از طریق «پویش جان ایران»

محمدبیگی با استقبال از حرکت‌های مردمی در عرصه جمعیت، «پویش جان ایران» را گامی مهم در مسیر فرهنگ‌سازی دانست و افزود: این پویش با تمرکز بر نام‌گذاری فرزندان و ایجاد انگیزه برای تشکیل خانواده، بستری مناسب برای ایجاد جهش دوم جمعیتی است. ما نیاز داریم که دوباره همان فرهنگ همدلی و یکدلی دهه ۶۰ را برای تشکیل خانواده‌های مستحکم و پرنشاط بازسازی کنیم.

وی با اشاره به ماهیت جنگ‌های نوین، تصریح کرد: در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن که همزمان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و شناختی فعال است، جهاد تشکیل خانواده و استحکام بخشیدن به سلول‌های بنیادین جامعه، یکی از حیاتی‌ترین جهادهاست. قدرت ملت ایران در گروی خانواده‌های مستحکم و جمعیت توانمند است که می‌تواند آینده و تمدن بزرگ ایران اسلامی را تضمین کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تبریک حلول ماه ذیحجه و سالروز ازدواج حضرت زهرا و امام علی علیهما السلام گفت که پیوند این دو زوج آسمانی نشان می‌دهد اگر ازدواجی پاک و آسمانی باشد می‌تواند سرنوشت بشریت را به سوی کمال هدایت کند و بزرگترین سرمایه کشور معدن و نفت نیست بلکه جوانان باانگیزه و خانواده‌های پرنشاط و مستحکم هستند و اگر خواهان ایران قوی‌تر هستیم باید خانواده‌هایمان قوی‌تر شوند چرا که خانواده‌های قوی با پشتوانه جمعیت می‌توانند اقتصاد قوی، علم و فناوری پیشرفته و مرجعیت علمی، اقتصادی و سیاسی جهان را ایجاد کنند. فاطمه محمدبیگی با اشاره به الگوپذیری از زندگی حضرت زهرا و امام علی علیهما السلام که سرشار از محبت، ساده‌زیستی و همدلی است ابراز امیدواری کرد که ۱۴ میلیون جوان در سن ازدواج با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به تولید مسکن و تأمین وسایل زندگی، زمینه ازدواج آسان برای آنها فراهم شود.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جمعی از فعالان جمعیت، جنگ جمعیتی را جنگی مهم‌تر و زیرساختی‌تر از جنگ کنونی بین محور شرارت و محور صلح و عدالت دانستند و تأکید کردند که ملت ایران به عنوان پرچمدار محور مقاومت، قدرت بزرگ و تأثیرگذاری است و نسبت این قدرت با جمعیت در پیام ایشان منعکس شده است.

دستاوردهای پنج سال اجرای قانون جوانی جمعیت

محمدبیگی افزود: رهبر معظم انقلاب، تلاش‌های فعالان جمعیت را از ضروری‌ترین فرایض مسئولان دانستند و اجرای قانون جمعیت را حیاتی، دوراندیشانه، عاقبت‌اندیشانه و آینده‌نگرانه خواندند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه به دستاوردهای پنج سال اجرای قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت که گفتمان‌سازی و جریان‌سازی به نفع افزایش جمعیت پس از دهه‌ها نگاه تعدیل جمعیت، کاهش جدی آمار سقط جنین با نزدیک به ۶۰ هزار مورد، افزایش الگوی فرزندان سوم به بعد از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۸.۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ با رشد ۶۵ درصدی و کاهش شیب نزولی و مستقیم شدن نمودار رشد جمعیتی به ویژه در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ از مهمترین دستاوردها بوده است.

وی تأکید کرد: در سال ۱۴۰۴ به دلیل جنگ‌های متعدد و اختلال در اجرا مقداری برگشت داشتیم که نشان می‌دهد هرگاه قوانین جمعیتی اجرا شود مردم پاسخ مثبت می‌دهند و در فرآیندهای جمعیت‌شناسی نیاز به بازه‌های ۳۰ تا ۱۰۰ ساله برای قضاوت قطعی است.

محمدبیگی با اشاره به تأثیر دفاع مقدس و انقلاب اسلامی گفت: دهه شصتی‌ها حاصل جهش جمعیتی بی‌نظیر سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴ با یک میلیون و ۳۶۶ هزار تولد در سال بودند و همین افراد باعث رشد و پیشرفت ایران در اقتصاد، علم، فناوری و حوزه نظامی شدند و دانشمندان موشکی کشور که امنیت ایران را رقم زدند از همین جمعیت هستند.

وی با تقدیر از پویش جان ایران برای نام‌گذاری فرزندان آینده و ایجاد انگیزه برای تشکیل خانواده خاطرنشان کرد: همان فرهنگ همدلی و اعتقاد به مبانی اسلام و انقلاب که در دهه شصت جهش اول جمعیتی را رقم زد امروز می‌تواند جهش دوم جمعیتی را رقم بزند و جهاد تشکیل خانواده، استحکام و گسترش خانواده‌های با نشاط، ادامه جهاد نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی است.

پرداخت ۸۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، پشتوانه تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور است

محمدبیگی،با تشریح دستاوردهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از پرداخت بیش از ۵ میلیون و ۵۷۵ هزار فقره وام ازدواج و فرزندآوری در کشور خبر داد و گفت: در مجموع طی پنج سال اجرای این قانون، حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ازدواج، فرزندآوری و حمایت از خانواده پرداخت شده است.

وی با تأکید بر اینکه امروز بزرگ‌ترین سرمایه کشور نه نفت و معدن بلکه جوانان باانگیزه و خانواده‌های مستحکم هستند، اظهار کرد: اگر بخواهیم ایران قوی‌تر شود، باید خانواده‌های قوی‌تر و پرجمعیت‌تری داشته باشیم؛ چرا که خانواده‌های بانشاط می‌توانند اقتصاد قوی، پیشرفت علمی، فناوری و اقتدار سیاسی و اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورند.

وی با اشاره به روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: مهم‌ترین دستاورد این قانون در پنج سال گذشته، تغییر گفتمان جمعیتی کشور به نفع فرزندآوری و خانواده بوده است؛ زیرا برای دهه‌ها سیاست غالب، کاهش جمعیت و تحدید فرزندآوری بود.

وی افزود: در نتیجه اجرای این قانون، کاهش جدی آمار سقط جنین، افزایش نرخ فرزندان سوم به بعد و توقف روند نزولی رشد جمعیت در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را شاهد بودیم.

محمدبیگی با ارائه آمار رسمی از عملکرد نظام بانکی در اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: طی پنج سال گذشته، دو میلیون و ۸۹۷ هزار و ۹۸۴ فقره وام ازدواج به زوج‌های جوان پرداخت شده و همچنین دو میلیون و ۶۷۷ هزار و ۳۲۷ فقره وام فرزندآوری به خانواده‌های ایرانی اختصاص یافته است.

وی افزود: در مجموع بیش از ۵ میلیون و ۵۷۵ هزار فقره تسهیلات در حوزه ازدواج و فرزندآوری به مردم پرداخت شده که اقدامی کم‌نظیر در حمایت از خانواده محسوب می‌شود.

وی با اشاره به افزایش منابع مالی این بخش گفت: در سال ۱۴۰۱ مجموع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری حدود ۱۵۷ همت بود اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۵۷ همت رسیده است.

وی ادامه داد: فقط در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۸.۵ همت برای وام ازدواج و حدود ۴۸.۷ همت برای وام فرزندآوری اختصاص یافته و برای سال ۱۴۰۵ نیز ۳۵۰ همت تسهیلات ازدواج و ۸۵ همت تسهیلات فرزندآوری در نظر گرفته شده است و در حال برنامه ریزی هستیم.

صف دریافت زوج ها از وام بیشتر شده است

محمدبیگی گفت: با وجود افزایش تسهیلات، هنوز تعداد زیادی از متقاضیان در صف دریافت وام قرار دارند؛ به‌طوری که تعداد افراد در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از حدود ۴۸۳ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به بیش از یک میلیون و ۱۹۳ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است و در جلسات اخیر با مسئولان بانک مرکزی، تصمیمات جدیدی برای کاهش صف متقاضیان و تسریع در پرداخت تسهیلات اتخاذ شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به پویش جان ایران تصریح کرد: همان‌گونه که کشور در دهه نخست انقلاب اسلامی شاهد جهش بزرگ جمعیتی بود، امروز نیز بستر فرهنگی و اجتماعی جهش دوم جمعیتی فراهم شده است و پویش جان ایران می‌تواند با تقویت انگیزه ازدواج، فرزندآوری و تحکیم خانواده، زمینه‌ساز تولد نسل آینده‌ساز ایران اسلامی باشد.

به گفته وی؛ امروز جهاد خانواده‌ها فقط در حوزه اقتصادی و امنیتی نیست، بلکه تشکیل خانواده، فرزندآوری و گسترش خانواده‌های مستحکم و بانشاط نیز بخشی از جهاد بزرگ ملت ایران برای ساخت آینده کشور محسوب می‌شود.

محمدبیگی با تأکید بر اینکه نگاه اول ما نگاه فرهنگی است، افزود: تعداد زیادی از موارد قانون فرهنگی هستند؛ مثل کارت مادرانه که برای مادران سه فرزند و بالاتر اختصاص داده می‌شود تا بتوانند از امکانات فرهنگی مثل سینما و اماکن فرهنگی استفاده کنند.

وی به مواد مختلف قانون اشاره کرد و گفت: ماده ۲۵ و ماده ۲۹ راجع به سازمان صدا و سیماست که گفته شده سریال‌ها و تولیدات برنامه‌های مربوط به جوانی جمعیت باید چند دقیقه و چند درصد به موضوع جمعیت اختصاص پیدا کند. خوشبختانه تا الان ۷۴ درصد از هزینه‌های ساخت و تولید برنامه‌های پویانمایی، مستند، فیلم و سریال توسط صدا و سیما به موضوع جمعیت اختصاص یافته است.

افزایش حمایت از تشکل‌های فرهنگی اما هنوز ناکافی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عملکرد ماده ۳۱ قانون که مربوط به پرداخت‌های فرهنگی و حمایت از تشکل‌های فرهنگی و سازمان‌های مردم‌نهاد است، اشاره کرد و گفت: مجموعاً درصد اجرای این بند توسط دولت در سال اول ۱۳ و ۱۴ درصد بوده که به تدریج الحمدالله افزایش پیدا کرده و الان به ۲۷.۶ درصد رسیده است، اما همچنان ۳ درصد حمایت وجود ندارد. یعنی می‌خواهم بگویم که هنوز سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مردمی حس می‌کنند که دولت حمایت نمی‌کند، در حالی که ما اینجا برایشان سهم گذاشتیم و بودجه‌بندی کردیم.

تکلیف دستگاه‌ها برای فرهنگ‌سازی و ناکافی بودن تبلیغات شهری

محمدبیگی افزود: ما انتظار داریم که همه ارگان‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هر کدام چند ساعت برای فرهنگ‌سازی اختصاص دهند. همچنین در ماده ۳۲ قانون جوانی جمعیت گفته شده که حداقل ظرفیت تبلیغاتی فکر می‌کنم ۲۰ درصد بوده باید به اهداف قانون اختصاص یابد و اما در عمل، شهرداری تا الان ۱۰ درصد از فضای تبلیغاتی‌اش را اختصاص داده، صداوسیما ۱۸ درصد و دهیاری‌ها ۱۵ درصد.

وی با انتقاد از وضعیت موجود تصریح کرد: یعنی ظرفیت سالانه تبلیغات حتی در محیط‌هایی که شما در آن زندگی می‌کنید، هنوز نوشابه می‌دهند که علامت تک‌فرزندی روی آن است، هنوز بیسکویتی تغذیه می‌شود که علامت تک‌فرزند دارد و این در حالی است که قانون تصویب شده و باید اجرا شود.

۸۶ درصد زایمان‌های طبیعی در کشور رایگان انجام می‌شود



محمدبیگی در ادامه با اشاره به روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: هم‌اکنون ۸۶ درصد زایمان‌های طبیعی در کشور به صورت رایگان انجام می‌شود و این عدد نسبت به آغاز اجرای قانون جوانی جمعیت افزایش قابل توجهی داشته است.



وی با تشریح روند نظارت مجلس بر اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: گزارش‌های نظارتی اجرای این قانون هر شش ماه یک بار در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و مجلس از طریق گزارش‌های دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سامانه‌های نظارتی، روند اجرای احکام قانون را پیگیری می‌کند و بخشی از مشکلات موجود به محدودیت منابع مالی دولت، ناترازی بانک‌ها و ضعف برخی دستگاه‌ها در اجرای کامل احکام قانون بازمی‌گردد و انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی با سرعت و قاطعیت بیشتری وارد عمل شوند.



عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اجرای مواد مرتبط با سلامت مادر و کودک در قانون جوانی جمعیت گفت: در آغاز اجرای قانون، حدود ۷۹.۹ درصد زایمان‌های طبیعی رایگان بود اما این میزان تا شهریور ۱۴۰۴ به ۸۶ درصد رسیده است و با وجود تحریم‌های اقتصادی و محدودیت منابع، روند حمایت از مادران باردار و توسعه خدمات رایگان زایمان طبیعی در کشور ادامه پیدا کرده است و یکی از اهداف مهم قانون جوانی جمعیت، کاهش نرخ سزارین در کشور است؛ چرا که تکرار سزارین می‌تواند خطرات بارداری‌های بعدی را افزایش دهد و بر تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری اثر منفی بگذارد.



ضرورت فرهنگ‌سازی برای کاهش سزارین



وی با اشاره به آمار بالای سزارین در کشور اظهار کرد: در حالی که در بسیاری از کشورها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد زایمان‌ها به صورت طبیعی انجام می‌شود، در ایران همچنان آمار سزارین بالاست و باید برای اصلاح این روند فرهنگ‌سازی جدی صورت گیرد.



وی ادامه داد: تدوین و ابلاغ دستورالعمل تکریم مادر و نوزاد، توسعه خدمات زایمان بدون درد، پایش عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی و تقویت خدمات مامایی از جمله اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است و نظام سلامت بدون حضور مؤثر جامعه مامایی امکان موفقیت در حوزه بارداری و زایمان طبیعی را ندارد و باید از ظرفیت ماماها در کنار متخصصان زنان و زایمان بیش از گذشته استفاده شود و ترویج زایمان طبیعی، حمایت از مادران و تقویت سیاست‌های جمعیتی، بخشی از مسیر تحقق خانواده قوی و ایران قوی است.

باید از عنوان «پویش» به سمت «نهضت» حرکت کنیم

در ادامه، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش حکمرانی و دولت در عرصه جمعیت اظهار داشت: انصافاً دولت با تمام توان و ظرفیتش در این عرصه دارد کمک می‌کند و همه مسئولان کشور دلشان می‌خواهد بیش از آن چیزی که امروز انجام می‌شود محقق شود، کارهای بزرگی شکل گرفته اما باور ما این است که در حوزه فرهنگ باید در ذهن و انگیزه‌های آدم‌ها تلاش کنیم و ما از باورهای تمدنی‌مان، از قدرتی که ایران در آینده خواهد ساخت، باید با تحمل سختی‌ها همان گونه که پدران ما و گذشتگان ما این سختی‌ها را به دوش کشیدند، بهره ببریم. امروز ایران قوی، ابرقدرت دنیاست و باور ایران قوی و ایران آینده‌ساز و تمدن به واسطه حرکت فرهنگی و رسانه‌ای شکل می‌گیرد.

وی افزود: مسئله بسیار مهم این است که فرهنگ ایرانی و خانواده بزرگ داشتن یک اصل اساسی است و وقتی خانواده شکل می‌گیرد، مسئله رزق به نفوذ آدم‌ها و به عدد آدم‌ها گره می‌خورد و تقویت این اعتقادات، کار فرهنگی متناسب می‌طلبد و ضمن همه اینها، امید آینده باشد و آینده خودش و این کشور را تضمین کند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر مسئله مواسات، همدلی، همراهی و کنار هم بودن ملت ایران که امروز دنیا را به حیرت وا داشته است، گفت: ما معتقدیم باید از عنوان «پویش» به سمت «نهضت» حرکت کنیم و جریان عمومی مردم از پدران، مادران، همسایه‌ها و همه کسانی که می‌توانند نقشی در این حرکت ایفا کنند پای کار بیایند و همانطور که امروز در میدان، جان‌فدایان ما هر کس در هر حوزه‌ای می‌تواند نقش ایفا کند و وظیفه خود را انجام می‌دهد، در این حوزه هم با یک نهضت عمومی باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد. شما عزیزان رسانه هم کمک می‌کنید این همدلی و با هم بودن و هم‌آواز شدن برای ایران و جمعیت، مایه افتخار خواهد بود.

عزت‌زمانی با بیان اینکه مسائل فرهنگی در حوزه‌های مختلف همیشه حاشیه‌زده می‌شوند، خاطرنشان کرد: همانطور که در ذهن شما اقتصاد اولویت دارد، ما نباید در حوزه سیاست‌گذاران و نظام بودجه‌ریزی و بودجه‌تخصیص‌دهنده‌ها اولویت موضوع فرهنگ را نادیده بگیریم و در حالی که الحمدالله ملت فقیری نیستیم و باور داریم که ایمان، کنار هم بودن و ساخت خانواده چون صدها روایت از اهل بیت داریم برکت می‌آورد.

به گفته وی؛ کسی که قبل از ازدواج هیچی ندارد، در یک بازه زمانی اگر به این حرکت باور داشته باشد، حتماً خدای متعال رزق او را می‌رساند. این باور دینی، باور تمدنی و ایرانی ماست.

وی با تأکید بر وظیفه دستگاه‌های فرهنگی از صدا و سیما تا سازمان تبلیغات اسلامی برای حمایت از گروه‌های مردمی تصریح کرد: امسال هنوز آنچنان که باید دست ما پر نشده از ظرفیت‌های حمایتی، اما در طول سال گذشته و سال قبلش با سامانه‌هایی که فعال شده، گروه‌های مردمی، گروه‌های فرهنگی یا مراکز مشاوره‌ای که نقش ایفا می‌کنند مورد حمایت واقع شده‌اند. طراحی‌هایی مثل «نفس»، مثل «یکی بیشتر»، مثل «جان ایران» همه عرصه‌های فرهنگی است.

وی ادامه داد: فرهنگ زیرساخت پایه حرکت‌هاست و به فرموده امام راحل که اساساً فرهنگ با این حرکت اقتصادی، اجتماعی و نظامی گره خورده، انشالله با تقویت عرصه فرهنگی و کمک شما بچه‌های حوزه رسانه بیشتر تقویت شود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد: عرصه فرهنگ و بودجه‌های فرهنگی هم انشالله جدی گرفته شود. شرایط سختی اداره کشور سختی‌های خودش را دارد، گاهی زیرساخت‌ها نیاز دارد، اما با کار فرهنگی می‌شود سرمایه‌های مردم را پای ساخت عرصه‌های مختلف مثل جمعیت و زیرساخت‌ها آورد و انشالله جهش به سمت قله‌ها به کمک مردم و با سرمایه‌های مردم شکل می‌گیرد. آنچه از کار فرهنگی و ایجاد باور در ذهن و دل مردم و تربیت اراده‌های آنان محقق می‌شود، در هیچ مسیر دیگری به دست نمی‌آید.