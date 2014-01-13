سارقان آهن آلات مهدیشهر نوجوان بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رستمیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شهرستان مهدیشهر با اشاره به تماس مردمی با مرکز فوریت های پلیس 110 این شهرستان پیرامون سرقت آهن آلات و حمل مشکوک آن افزود: در پیگیری های بعمل آمده از جانب ماموران گشت کلانتری مرکزی مهدیشهر چهار نوجوان 17 تا 19 ساله در این زمینه دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه در بازجویی های انجام شده از چهار متهم این پرونده مشخص شد هدف این افراد تامین هزینه های خوش گذرانیشان بوده خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم نظارت خانواده ها بر روابط فرزندانشان عامل ایجاد چنین جرائم و آسیب های اجتماعی خواهد شد.

این مسئول انتظامی با ابراز تاسف از انجام چنین جرمی توسط چهار نوجوان تصریح کرد: برنامه ریزی و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی و تفریحی سالم از سوی نهادهای مسئول می تواند نقش چشمگیری در کاهش بزهکاری نوجوانان داشته باشد.

گفتنی است متهمان پس از بازجویی و تکمیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.