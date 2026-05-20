لزوم صرفه جویی در مصرف بنزین در شرایط جنگی برای جلوگیری از خروج ارز

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که کشور با پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ و آسیب به برخی زیرساخت‌های انرژی روبه‌رو است، مدیریت مصرف سوخت از یک موضوع عادی اقتصادی فراتر رفته و به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. کاهش بخشی از ظرفیت تولید بنزین به دلیل محدودیت‌های ناشی از جنگ، فشار مضاعفی بر تراز تولید و مصرف وارد کرده است. در چنین وضعیتی، هر لیتر بنزینی که بی‌رویه مصرف شود، می‌تواند کشور را یک گام به واردات نزدیک‌تر کند و به معنای خروج ارز از اقتصاد ملی باشد.

برآوردها در سال‌های اخیر نشان می‌داد که مصرف روزانه بنزین در کشور در محدوده ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر قرار داشته و در برخی روزها حتی از ۱۴۰ میلیون لیتر نیز عبور کرده است. این در حالی بود که ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها در بهترین شرایط حدود ۱۱۴ تا ۱۲۴ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شد. اکنون که به دلیل شرایط جنگی بخشی از ظرفیت تولید کاهش یافته است، این شکاف عمیق‌تر شده و ناترازی به مرحله‌ای حساس رسیده است. در چنین فضایی، صرفه‌جویی در مصرف بنزین نه یک توصیه، بلکه یک مسئولیت ملی است که هر خودرو و هر راننده باید آن را در اولویت قرار دهد.

ناترازی تولید و مصرف در شرایط جنگی

ناترازی میان تولید و مصرف بنزین پیش از این نیز وجود داشت، اما در شرایط جنگی این ناترازی تشدید شده است. کاهش ظرفیت تولید به معنای آن است که حتی اگر مصرف در سطح گذشته باقی بماند، فاصله میان عرضه و تقاضا افزایش خواهد یافت. این وضعیت دولت را در برابر دو گزینه قرار می‌دهد؛ یا باید نیاز داخلی را از طریق واردات تأمین کند یا با ابزارهای سیاستی مصرف را کاهش دهد.

واردات بنزین در شرایط جنگی با محدودیت‌های جدی همراه است. علاوه بر دشواری‌های لجستیکی و ریسک‌های حمل‌ونقل، تأمین ارز برای واردات نیز چالش‌برانگیز است. منابع ارزی کشور در چنین شرایطی باید صرف تأمین کالاهای اساسی، تجهیزات راهبردی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده شود. اختصاص این منابع برای واردات بنزین، به معنای کاهش توان اقتصادی کشور در سایر حوزه‌های حیاتی خواهد بود.

از سوی دیگر، افزایش مصرف در شرایط محدودیت تولید می‌تواند به کاهش ذخایر استراتژیک سوخت نیز منجر شود. ذخایری که در زمان بحران نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی ایفا می‌کنند. بنابراین، مدیریت مصرف بنزین در شرایط جنگی نه تنها از منظر اقتصادی بلکه از نظر امنیت انرژی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

صرفه جویی هر خودرو؛ گامی کوچک با اثر ملی

در چنین شرایطی، نقش مردم و به‌ویژه دارندگان خودروهای شخصی بسیار تعیین‌کننده است. اگر هر خودرو تنها یک تا دو لیتر در روز در مصرف بنزین صرفه‌جویی کند، در مقیاس ملی این رقم به چندین میلیون لیتر در روز خواهد رسید. چنین کاهشی می‌تواند بخش قابل توجهی از ناترازی موجود را جبران کند و نیاز به واردات را کاهش دهد.

صرفه‌جویی در مصرف بنزین اقدام پیچیده‌ای نیست. کاهش سفرهای غیرضروری، استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی، هم‌پیمایی با همکاران و اعضای خانواده، تنظیم مناسب باد لاستیک‌ها، انجام سرویس‌های دوره‌ای خودرو و پرهیز از رانندگی با سرعت‌های بالا از جمله اقداماتی است که می‌تواند مصرف سوخت را به طور محسوسی کاهش دهد. حتی خاموش کردن خودرو در توقف‌های طولانی می‌تواند در مجموع صرفه‌جویی قابل توجهی ایجاد کند.

همچنین استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند سی‌ان‌جی در خودروهای دوگانه‌سوز می‌تواند فشار بر مصرف بنزین را کاهش دهد. کشور از زیرساخت گسترده گاز طبیعی برخوردار است و استفاده از این ظرفیت در شرایط جنگی می‌تواند بخشی از نیاز بنزینی را جایگزین کند.

فرهنگ‌سازی و درک شرایط خاص کشور نیز اهمیت زیادی دارد. اگر جامعه بپذیرد که صرفه‌جویی در مصرف بنزین به معنای تقویت توان ملی در شرایط جنگی است، همکاری عمومی افزایش خواهد یافت. هر لیتر صرفه‌جویی در واقع به معنای حفظ منابع ارزی و کمک به پایداری اقتصادی کشور است.

پیامدهای بی‌توجهی و احتمال سیاست قیمتی

در صورتی که صرفه‌جویی به شکل داوطلبانه و گسترده انجام نشود، دولت ناچار خواهد شد برای کنترل مصرف از ابزارهای سخت‌گیرانه‌تر استفاده کند. یکی از این ابزارها سیاست قیمتی است. افزایش قیمت بنزین می‌تواند به کاهش تقاضا منجر شود، اما این اقدام معمولاً با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی همراه است.

افزایش قیمت سوخت به سرعت بر هزینه حمل‌ونقل اثر می‌گذارد و می‌تواند موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات شود. در شرایط جنگی که اقتصاد با فشارهای متعدد مواجه است، چنین شوکی می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند. به همین دلیل، بهترین گزینه آن است که پیش از رسیدن به مرحله سیاست قیمتی، مدیریت مصرف از طریق همکاری عمومی محقق شود.

اگر مصرف کنترل نشود و ناترازی ادامه یابد، دولت برای جلوگیری از تخلیه ذخایر و کاهش فشار بر منابع ارزی، چاره‌ای جز افزایش قیمت یا اعمال محدودیت‌های شدیدتر نخواهد داشت. این در حالی است که با اندکی صرفه‌جویی و مدیریت مصرف از سوی مردم می‌توان از چنین تصمیمات پرهزینه‌ای جلوگیری کرد.

در واقع، انتخاب میان صرفه‌جویی داوطلبانه و تحمل تبعات سیاست قیمتی، انتخابی است که امروز پیش روی جامعه قرار دارد. همراهی مردم می‌تواند دولت را از به‌کارگیری ابزارهای قیمتی بی‌نیاز کند و ثبات اقتصادی را حفظ نماید.

شرایط جنگی و کاهش ظرفیت تولید بنزین، کشور را در نقطه حساسی قرار داده است. ناترازی میان تولید و مصرف دیگر یک هشدار نظری نیست، بلکه واقعیتی ملموس است که می‌تواند پیامدهای اقتصادی و ارزی گسترده‌ای داشته باشد. واردات بنزین به معنای خروج ارز از کشور است؛ ارزی که در این مقطع باید صرف تقویت زیرساخت‌ها، تأمین نیازهای اساسی و پشتیبانی از اقتصاد ملی شود.

در چنین شرایطی، صرفه‌جویی در مصرف بنزین یک اقدام ساده فردی نیست، بلکه یک مسئولیت ملی است. هر خودرو با کاهش مصرف خود می‌تواند سهمی در کاهش ناترازی و جلوگیری از واردات ایفا کند. اگر این همکاری عمومی شکل گیرد، کشور می‌تواند بدون توسل به سیاست‌های قیمتی سخت‌گیرانه از شرایط فعلی عبور کند.

اما اگر مصرف بی‌رویه ادامه یابد، دولت ناچار خواهد بود برای کنترل تقاضا به ابزارهای قیمتی متوسل شود؛ اقدامی که می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر جامعه وارد کند. بنابراین، امروز بهترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار، صرفه‌جویی داوطلبانه و آگاهانه در مصرف بنزین است. این انتخابی است که می‌تواند هم به حفظ منابع ارزی کمک کند و هم ثبات اقتصادی کشور را در شرایط جنگی تقویت نماید.