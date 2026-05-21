به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی، عصر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، بهویژه آیتالله سیدابراهیم رئیسی و همراهان شهید ایشان، اظهار داشت: سیام اردیبهشتماه یادآور مجاهدتهای خادمان ملت است و یاد و خاطره این شهیدان والامقام را گرامی میداریم.
صرفه جویی یک ضرورت ملی و امنیتی
وی با اشاره به اول خرداد، روز بهرهوری و بهینهسازی مصرف، گفت: صرفهجویی به معنای زندگی در تنگدستی نیست، بلکه به معنای مصرف هوشمندانه و جلوگیری از هدررفت منابع است. امروز صرفهجویی از یک توصیه اخلاقی فراتر رفته و به یک ضرورت ملی و حتی امنیتی تبدیل شده است.
امام جمعه دیّر افزود: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، امید خود را به جنگ اقتصادی بسته است تا مردم را تحت فشار قرار دهد؛ از این رو مدیریت مصرف و صرفهجویی میتواند نقش مهمی در خنثیسازی این فشارها داشته باشد.
وی راهکارهایی برای کاهش مصرف بنزین از جمله توسعه حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان حملونقل و استفاده بیشتر از سوختهای جایگزین مانند CNG را مورد تأکید قرار داد و گفت: با همکاری دولت و مردم میتوان سالانه میلیاردها دلار صرفهجویی ارزی ایجاد کرد و این منابع را در توسعه زیرساختها و بخشهای مختلف اقتصادی به کار گرفت.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب و برق نیز گفت: حتی در امور روزمره مانند وضو گرفتن، استحمام، شستوشوی ظروف و استفاده از برق میتوان با کمی دقت از اسراف جلوگیری کرد و مصرف را کاهش داد.
اهمیت موضوع جوانی جمعیت
وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع جوانی جمعیت اظهار کرد: مسئله جمعیت یکی از مهمترین مسائل راهبردی کشور است و مقام معظم رهبری نیز بارها بر آن تأکید کردهاند. اگر روند کنونی ادامه یابد، در آیندهای نه چندان دور جمعیت کشور بهطور محسوسی کاهش یافته و با جامعهای سالخورده روبهرو خواهیم شد.
حسینی خاطرنشان کرد: جمعیت جوان و پویا یکی از عوامل اقتدار کشور است و اگر بخواهیم در آینده نقشآفرینیهای بزرگ و جهشهای راهبردی داشته باشیم، باید به مسئله افزایش جمعیت و تسهیل ازدواج جوانان توجه جدی داشته باشیم.
امام جمعه دیّر با گرامیداشت سوم خرداد و سالروز عملیات بیتالمقدس گفت: این پیروزی بزرگ سرآغاز موفقیتهای بعدی بود و رژیم صدام را که تا آن روز رویکرد تهاجمی داشت، به موضع انفعال کشاند.
وی در پایان با اشاره به دهه امامت و ولایت و عید غدیر گفت: غدیر بزرگترین عید اسلامی است و لازم است برای گرامیداشت این ایام برنامهریزی فرهنگی مناسبی در سطح شهرستان انجام شود.
امام جمعه دیّر تأکید کرد: با توجه به توصیههای رهبر معظم انقلاب درباره مواسات و رسیدگی به نیازمندان، اطعام غدیر باید بهصورت هدفمند و همراه با شناسایی افراد نیازمند و توزیع بستههای معیشتی میان آنان انجام شود.
