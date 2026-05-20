پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترانزیت از مرزها و تداوم توقف طولانیمدت کامیونها اظهار کرد: در مرز بازرگان با توجه به مشکلاتی که بخشی از آن در داخل ایران و بخشی دیگر در خاک ترکیه وجود دارد، بر اساس آمار میزان توقف کامیونها که در ابتدا ۲۳ روز بوده، سپس به ۲۰ روز و هماکنون به ۱۷ روز کاهش یافته است، اما این زمان همچنان بسیار زیاد است و کامیونها درگیر معطلی طولانی هستند.
وی افزود: به هر صورت مشکلات متعددی در این حوزه وجود دارد و امیدواریم این مسائل در آینده نزدیک برطرف شود. موضوع صرفاً فرسودگی ناوگان نیست و یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این تأخیرها، ظرفیت، امکانات و تجهیزات گمرکی در مرزها است.
سنندجی بیان کرد: به عنوان مثال در مرز ریمدان با پاکستان، این مرز در مقایسه با مرز میرجاوه از سطح پیشرفت و تجهیزاتی کمتری برخوردار است و همین مسئله باعث میشود در زمان تردد، به دلیل نبود زیرساختهای کافی در دو سوی مرز، روند عبور کامیونها با کندی مواجه شود؛ بنابراین مشکل تنها مربوط به یک طرف مرز نیست و هر دو طرف در این فرآیند نقش دارند.
وی ادامه داد: در مرز بازرگان نیز علاوه بر موضوعات زیرساختی، مسئله مهم دیگر به روابط و مسائل دیپلماسی میان دو کشور بازمیگردد؛ به این معنا که هم در سمت ترکیه برخی چالشها در مرزها وجود دارد و هم در سمت ایران نیاز به مدیریت و برنامهریزی دقیقتر احساس میشود.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی گفت: طبیعی است که توقف طولانیمدت کامیونها هزینههای سنگینی را به ناوگان حملونقل تحمیل میکند و این هزینهها در مقایسه با شرایط تردد روان، اثرگذاری قابل توجهی دارد. برآورد میشود این توقفها حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد بر هزینههای حملونقل اثرگذار باشد.
سنندجی در پایان با اشاره به مسیرهای فعال تجارت زمینی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر تجارت زمینی ایران از مسیر کراچی و از دو مرز ریمدان و میرجاوه در جریان است. همچنین از سمت عراق از مرزهای شلمچه و خرمشهر و از سمت ترکیه نیز از سه مرز بازرگان، سرو و رازی، تبادلات تجاری زمینی در حال انجام است.
