احسان ملک‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تردد کالا از مرزهای زمینی کشور، گفت: هم‌اکنون تردد کالا از تمام مرزهای زمینی ایران در جریان است، اما مشکل اصلی، ایستایی و توقف طولانی‌مدت کامیون‌ها پشت مرزهای خروجی کشور است.

وی افزود: مرز بازرگان به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مرز ارتباطی ایران با ترکیه و اروپا، در حال حاضر با بیشترین میزان معطلی کامیون‌ها مواجه است؛ به‌طوری که ایستایی کامیون‌ها در این مرز به بیش از ۲۰ روز رسیده و درحال حاضر حدود ۳ هزار دستگاه کامیون در صف خروج از کشور قرار دارند.

ملک‌زاده ادامه داد: در سایر مرزها نیز وضعیت مشابهی حاکم است و کامیون‌ها بین ۵ تا ۸ روز در انتظار خروج از کشور می‌مانند. همچنین در مرز دوغارون نیز میزان توقف و ایستایی کامیون‌ها به حدود ۱۰ روز رسیده است.

وی درباره دلایل ایجاد این وضعیت اظهار کرد: عوامل متعددی در ایستایی کامیون‌ها دخیل هستند که در مرز بازرگان، مهم‌ترین عامل به ظرفیت پذیرش طرف مقابل بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که طرف ترکیه روزانه تنها حدود ۲۵۰ کامیون از ایران پذیرش می‌کند. علاوه بر محدودیت پذیرش کامیون‌ها، مشکلات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، تعدد سازمان‌های مستقر در مرز و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط از دیگر عوامل اصلی ایجاد صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزهای کشور به شمار می‌رود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران با تأکید بر اهمیت مرزهای شمال‌غرب و جنوب‌شرق کشور گفت: تمرکز اصلی ما بر مرز بازرگان و مرزهای شمال‌غرب کشور است، زیرا بخش قابل‌توجهی از کالاهای تجاری و اساسی کشور از طریق ترکیه وارد ایران می‌شود. همچنین در جنوب‌شرق کشور نیز مرزهای ریمدان، تفتان و میرجاوه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و نیاز به تمرکز و مدیریت بیشتری دارند.

وی یادآور شد: تمامی دستگاه‌های دولتی در حال حاضر به‌صورت یکپارچه برای رفع مشکلات مرزی تلاش می‌کنند، اما همچنان بخش قابل‌توجهی از مشکلات پابرجاست. بخش خصوصی و انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی نیز مشکلات موجود را احصا کرده و طی مکاتبات متعدد و حضور در جلسات تخصصی، این مسائل را به متولیان امر و دستگاه‌های مسئول منتقل کرده‌اند.

ملک‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر و با توجه به شرایط خاص ایجاد شده، مرز بازرگان پرترددترین مرز کشور محسوب می‌شود و پس از آن مرزهای شمالی از جمله آستارا، پلدشت و اینچه‌برون، مرز دوغارون، مرزهای ریمدان و تفتان در مرز پاکستان و همچنین مرزهای مهران و شلمچه در مرز عراق جزو شلوغ‌ترین مرزهای کشور هستند.

این مقام صنفی با اشاره به تأثیر محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی بر افزایش هزینه واردات کالا افزود: در شرایطی که امکان استفاده کامل از بنادر جنوبی کشور وجود ندارد، بخش عمده‌ای از کالاها باید از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای وارد کشور شوند و طبیعی است که هزینه حمل جاده‌ای به‌مراتب بیشتر از حمل دریایی خواهد بود.

وی بیان کرد: طولانی‌تر شدن مسیر ورود کالا به کشور نیز یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه‌هاست، زیرا کالاها ناچارند از مسیر ترکیه وارد ایران شوند و همین موضوع موجب افزایش زمان حمل دریایی، رشد کرایه حمل دریایی و همچنین افزایش نرخ حمل جاده‌ای شده است.

ملک‌زاده ادامه داد: توقف طولانی کامیون‌ها پشت مرزها نیز هزینه‌های سنگینی به فعالان حمل‌ونقل تحمیل می‌کند؛ به‌طوری که اگر ۳ هزار کامیون متوقف در مرز بازرگان را در نظر بگیریم و هزینه روزانه هر کامیون را حدود ۱۰۰ دلار محاسبه کنیم، ماهانه بیش از ۱۰ میلیون دلار فقط هزینه توقف کامیون‌ها در مرز خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این هزینه‌ها در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا اضافه می‌شود. به عنوان مثال، کرایه حمل کالایی که پیش از این از بنادر ترکیه به ایران با حدود هزار و ۵۰۰ دلار انجام می‌شد، اکنون حتی با ۳ هزار دلار نیز به‌سختی امکان‌پذیر است و این افزایش هزینه‌ها مستقیماً بر قیمت کالاها اثر خواهد گذاشت.