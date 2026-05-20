۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

هزینه ایکس‌ری کامیون‌ها در مرز بازرگان ۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان شد

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران از افزایش نرخ تعرفه خدمات اسکن کامیون‌ها در مرز بازرگان، به ۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم حبیب‌پور، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران با صدور اطلاعیه‌ای افزایش نرخ تعرفه خدمات اسکن کامیون‌ها در مرز بازرگان توسط دستگاه‌های ایکس ری از ابتدای سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است که مطابق نامه شماره ۴۰۵/۶۱ مورخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، نماینده انجمن در مرز بازرگان، با استناد به مصوبه یک‌صد و سی و هفتمین جلسه شورای‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، نرخ خدمان اسکن هر دستگاه ایکس ری با احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، از مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان افزایش‌یافته است.

کد مطلب 6836115
زهره آقاجانی

