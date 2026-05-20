به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم حبیبپور، دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران با صدور اطلاعیهای افزایش نرخ تعرفه خدمات اسکن کامیونها در مرز بازرگان توسط دستگاههای ایکس ری از ابتدای سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرد.
در این نامه آمده است که مطابق نامه شماره ۴۰۵/۶۱ مورخ ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، نماینده انجمن در مرز بازرگان، با استناد به مصوبه یکصد و سی و هفتمین جلسه شورایعالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، نرخ خدمان اسکن هر دستگاه ایکس ری با احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، از مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان افزایشیافته است.
