  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

«میانمار» برنده ۲ جایزه از جشنواره فیلم بریتانیا شد

«میانمار» برنده ۲ جایزه از جشنواره فیلم بریتانیا شد

فیلم کوتاه «میانمار» به نویسندگی و کارگردانی حنانه دلیری موفق به کسب ۲ جایزه بهترین فیلمنامه فیلم کوتاه و بهترین فیلم کوتاه بین‌المللی از یازدهمین دوره جشنواره بریتانیایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، همزمان با نهمین حضور بین‌المللی فیلم «میانمار» با عنوان بین‌المللی «Myanmar» به نویسندگی و کارگردانی حنانه دلیری و تهیه کنندگی کاظم دانشی در یازدهمین دوره جشنواره Fisheye بریتانیا، این فیلم موفق به کسب ۲ جایزه بهترین فیلمنامه فیلم کوتاه و بهترین فیلم کوتاه بین‌المللی از این جشنواره شد.

یازدهمین دوره جشنواره Fisheye یک رویداد مستقل سینمایی در بریتانیا است که با هدف حمایت از فیلمسازان نوظهور و با مفهوم «دید گسترده» تلاش دارد نگاه جامع‌تری به جهان ارائه دهد.

حبیب دهقان‌نسب، حسین پورکریمی، ریحانه رضی، مهدی صباغی و بردیا دلیری در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، تدوین: علی گورانی، صداگذاری: محمد حسین ابراهیمی، اصلاح رنگ: علی نوروزی، طراح گریم: زهرا حمیدی، طراح صحنه و لباس: احسان نگهبان، مدیر صدابرداری: میثم معتمدی، منشی صحنه: رویا بابابیگی، مدیر تولید: سیدمحمد حسینی و عکاس: مجتبی علی دوستی اشاره کرد.

در خلاصه داستان این اثر هنری آمده است: میانمار، قصه خانواده‌ای است که فرزند کوچک‌شان به کما رفته است.

فیلم کوتاه «میانمار» توسط آرت‌ ویژن Artvision، به مدیریت آیدا تبیانیان به جشنواره‌های بین‌المللی عرضه می‌شود.

کد مطلب 6835710
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها