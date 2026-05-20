«میانمار» برنده ۲ جایزه از جشنواره فیلم بریتانیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، همزمان با نهمین حضور بینالمللی فیلم «میانمار» با عنوان بینالمللی «Myanmar» به نویسندگی و کارگردانی حنانه دلیری و تهیه کنندگی کاظم دانشی در یازدهمین دوره جشنواره Fisheye بریتانیا، این فیلم موفق به کسب ۲ جایزه بهترین فیلمنامه فیلم کوتاه و بهترین فیلم کوتاه بینالمللی از این جشنواره شد.
یازدهمین دوره جشنواره Fisheye یک رویداد مستقل سینمایی در بریتانیا است که با هدف حمایت از فیلمسازان نوظهور و با مفهوم «دید گسترده» تلاش دارد نگاه جامعتری به جهان ارائه دهد.
حبیب دهقاننسب، حسین پورکریمی، ریحانه رضی، مهدی صباغی و بردیا دلیری در این اثر به ایفای نقش میپردازند.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، تدوین: علی گورانی، صداگذاری: محمد حسین ابراهیمی، اصلاح رنگ: علی نوروزی، طراح گریم: زهرا حمیدی، طراح صحنه و لباس: احسان نگهبان، مدیر صدابرداری: میثم معتمدی، منشی صحنه: رویا بابابیگی، مدیر تولید: سیدمحمد حسینی و عکاس: مجتبی علی دوستی اشاره کرد.
در خلاصه داستان این اثر هنری آمده است: میانمار، قصه خانوادهای است که فرزند کوچکشان به کما رفته است.
فیلم کوتاه «میانمار» توسط آرت ویژن Artvision، به مدیریت آیدا تبیانیان به جشنوارههای بینالمللی عرضه میشود.
نظر شما