حضور علیرضا کمالی و مهدی صباغی در یک فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «میان» به نویسندگی و کارگردانی سیدمحمدحسین حسینی و تهیه‌کنندگی حبیب علائیان، با حضور علیرضا کمالی و مهدی صباغی در نقش‌های اصلی، آخرین مراحل تولید خود را طی می‌کند.

حسینی پس از تجربه ساخت «آپاترید»، در تازه‌ترین فیلم خود بار دیگر به سراغ یک موقعیت انسانی و چالش‌برانگیز رفته و تلاش کرده در بستری واقع‌گرا، تعلیقی مداوم و تاثیرگذار خلق کند. علیرضا کمالی در «میان» یکی از نقش‌های اصلی فیلم را ایفا می‌کند.

در خلاصه این فیلم آمده است: «میان»، نه آغاز است نه پایان؛ تصمیمی است برای رفتن یا ماندن.

عوامل کامل فیلم کوتاه «میان» عبارتند از سایر بازیگران: طناز بیده، محمد صالح‌نیا و جانان قربانیان، مجری طرح: علی گورانی، مدیر تولید: علی عوض‌بیگی، مدیر فیلمبرداری: مجید یزدانی، تدوین: علی گورانی، طراح گریم: نوید فرح‌مرزی، طراح صحنه و لباس: علی سنگینی، صدابرداران: مسیح سراج، علی عبدالحسینی، طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، آهنگساز: پیام آزادی، اصلاح رنگ و نور: علی نوروزی، جلوه‌های ویژه بصری: مهدی شیخ‌طادی، دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: عرفان الماسی، منشی صحنه: شیما عارف، مدیر روابط عمومی: امیرعباس کنعانی، عکاس: مجتبی علی‌دوست، استوری‌برد: اوستا فروردین، مدیر تدارکات: محسن دبستانی، جلوه‌های ویژه میدانی: رضا ترکمان اشاره کرد.