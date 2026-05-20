به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد جلیلی صبح چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان یزد اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید برق غیرتجدیدپذیر استان ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات و ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر ۴۰۰ مگاوات است.

وی با اشاره به جایگاه یزد در توسعه انرژی خورشیدی افزود: از مجموع ۴۰۰ مگاوات ظرفیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان، ۲۳۸ مگاوات توسط شرکت برق منطقه‌ای یزد و ۱۶۲ مگاوات نیز توسط شرکت توزیع برق یزد احداث و وارد مدار شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق یزد همچنین از وجود بیش از ۸۲۷ هزار مشترک برق در استان خبر داد و گفت: حدود ۸۰ درصد مشترکان در بخش خانگی، ۱۴ درصد در بخش تجاری و ۱.۷ درصد در بخش صنعتی قرار دارند.

وی در ادامه به میزان فروش انرژی در استان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶ میلیون و ۷۷۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی در یزد به فروش رسیده است.

جلیلی گفت: سهم بخش‌ها از این میزان مصرف شامل ۷۵ درصد در بخش صنعتی، ۲۲ درصد در بخش خانگی، ۱۰.۵ درصد در بخش کشاورزی، ۶ درصد در بخش تجاری و ۶ درصد در بخش عمومی بوده است.

جلیلی با تشریح وضعیت الگوی مصرف مشترکان افزود: ۷۴ درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند، ۱۵ درصد در محدوده الگو قرار دارند، ۶ درصد بین یک و نیم تا دو برابر الگو مصرف داشته‌اند، ۳ درصد بین دو تا دو و نیم برابر الگو برق مصرف کرده‌اند و ۲ درصد نیز بیش از دو و نیم برابر الگوی تعیین‌شده مصرف داشته‌اند.

وی با تأکید بر تداوم مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۷۳ دستگاه ماینر و ۱۰۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان کشف شده که این اقدام از مصرف حدود ۳ هزار کیلووات برق جلوگیری کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق یزد همچنین درباره برنامه‌های مدیریت بار در بخش کشاورزی گفت: مدیریت اضطراری بار چاه‌های کشاورزی روزانه به مدت ۵ ساعت و از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰ اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: چاه‌هایی که به پنل خورشیدی مجهز باشند، از برنامه خاموشی معاف خواهند بود و تاکنون ۳۲۰ حلقه چاه کشاورزی در استان به سامانه خورشیدی مجهز شده‌اند.

جلیلی در پایان با اشاره به الزامات مدیریت مصرف در ادارات دولتی گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۷۰ درصد مصرف برق خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند.