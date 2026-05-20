به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر راستار اظهار کرد: در راستای دستیابی به مدیریت بهینه در مزارع و افزایش راندمان تولید، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه کالیبراسیون دستگاه‌های سم‌پاش در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت عملیات سم‌پاشی در کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی افزود: این کارگاه‌ها با همکاری مشترک واحدهای حفظ نباتات و مدیریت مکانیزاسیون جهاد کشاورزی استان برنامه‌ریزی و از پنجم تا چهاردهم اردیبهشت‌ماه در تمامی شهرستان‌های استان برگزار شد.

رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه در هر شهرستان ۳۰ نفر از کشاورزان پیشرو و متصدیان عملیات سم‌پاشی در این دوره‌ها حضور داشتند، گفت: شرکت‌کنندگان در این کارگاه‌ها با استانداردهای نوین سم‌پاشی و اصول فنی کالیبراسیون دستگاه‌ها به‌صورت عملی آشنا شدند.

راستار ادامه داد: تنظیم نبودن دستگاه‌های سم‌پاش علاوه بر هدررفت سموم و افزایش هزینه‌های تولید، موجب توزیع نامناسب سم در مزرعه و کاهش اثربخشی عملیات مبارزه با آفات می‌شود؛ از این رو آموزش صحیح کالیبراسیون دستگاه‌ها نقش مهمی در بهبود عملکرد سم‌پاشی دارد.

وی افزود: در این کارگاه‌ها مباحثی از جمله اصول صحیح اختلاط سموم، رعایت دُز مناسب، انتخاب نوع محلول مصرفی، تنظیم فشار دستگاه و انتخاب نازل مناسب برای دستیابی به پوشش یکنواخت سم در سطح گیاه مورد آموزش قرار گرفت.

رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی همدان با تأکید بر نقش اجرای صحیح عملیات سم‌پاشی در سلامت محصولات و حفاظت از محیط زیست خاطرنشان کرد: ترویج استفاده اصولی از سموم و ارتقای مهارت‌های فنی بهره‌برداران در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین کشاورزی از اولویت‌های این سازمان است.

وی در پایان اظهار کرد: برگزاری این کارگاه‌های آموزشی با هدف کاهش خطاهای انسانی و ارتقای مدیریت مزارع انجام شده و انتظار می‌رود با به‌کارگیری آموخته‌ها از سوی کشاورزان، شاهد افزایش کیفیت تولید و سلامت محصولات در فصل زراعی جاری باشیم.