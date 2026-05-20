به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: سردار رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع سهشنبه ۲۲اردیبهشت ۱۴۰۵ در مراسمی با بیان اینکه هرگونه تهدید و تعرض و تجاوز جدید از سوی دشمن قطعا بلافاصله و بیدرنگ با واکنش قاطع و تمامکننده و پشیمانکننده برای آنها همراه خواهد بود، گفت: فرارهای مکرر شناورها و ناوهای آمریکایی از منطقه درگیری نشاندهنده اراده و توانمندی نیروهای مسلح سپاه و ارتش در میدان و همچنین آمادگی برای پاسخ پشیمانکننده به هر نوع تعرض از سوی آنهاست.
اما جدیدترین موضع توسط دو فرمانده ارشد بیان شد؛ سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) ۲۹اردیبهشت در یک موضعگیری که در اختیار رسانهها قرار گرفت، گفت: آنها باید بدانند ایران اسلامی و نیروهای مسلح آن نسبت به گذشته آمادهتر و قویتر، دست بر ماشه هستند و هرگونه تعرض و تجاوز مجددی از سوی دشمنان سرزمین و ملت سربلند را سریع، قاطع، پرقدرت و گسترده پاسخ خواهند داد.
امیر سرتیپ محمد اکرمینیا ۲۸ اردیبهشت در اجتماع مردمی در میدان ولیعصر (عج) تهران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران محاصرهپذیر و قابل شکست نیست.
تصریح کرد: اگر دشمن حماقت کند و مجددا در دام صهیونیستها گرفتار شود و دست به تجاوزی دیگر به ایران عزیز ما بزند، با ابزارها و شیوههای جدید جبهههای جدیدی را علیه آنها خواهیم گشود. بالاخره پشتوانه نیروهای مسلح، موشکها، شهرکهای موشکی و تجهیزات مدرنی است که در اختیار دارد و بنا به پشتوانه آنها حسابی برای دشمن رجزخوانی میکند و ترامپ و نتانیاهو هم خوب میدانند، ایران در میدان نبرد هیچ چیز کم نمیگذارد و با قوت و قدرت ظاهر میشود و دشمن را بیچاره میکند، کما اینکه پس از تجاوز در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، این خود آمریکاییها بودند که برای آتشبس پیشقدم شدند. حال مروری مختصر بر موشکها و تجهیزات سپاه و ارتش میکنیم تا مشخص شود چرا دشمن فقط لب و دهن است و با وجود پزهایی که بابت قدرت دفاعی و ارتش خود میدهد، جرات نمیکند تهدیداتش را اجرا کند.
سپاه و شهرکهای موشکی
سپاه در ۲۲ و ۲۹ دی ۱۴۰۳ از یک شهر موشکی و یک شهر دریایی و شناوری خود رونمایی کرد و قدرت تهاجمی نیروهای مسلح ایران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش را در حوزه هوا و دریا به رخ دشمنان کشید و با توسعه انواع موشکهای کروز و بالستیک ساحل به دریا و دریا به دریا، توانسته به یک نیروی بازدارنده موثر در برابر تهدیدات فرامنطقهای بدل شود. سامانههای موشکی دریایی ایران از ویژگیهایی همچون تحرک بالا، قابلیت استتار، دقت هدفگیری، شلیک از سکوهای متحرک و پرواز در ارتفاع پایین بهرهمند هستند که امکان عملیات در شرایط مختلف جغرافیایی و تهدیدی را فراهم میآورند.
شهید سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران وقت، در این رونماییها گفته بود: «موشکها و شناورهای ما هر روز هم در کمیت، هم در کیفیت و هم در مهارت و طراحی به روز و در حال افزایش است.» نیروی دریایی سپاه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ هم از شهر موشکهای کروز قدر ۳۸۰ ضد ناوشکن با برد بیش از هزار کیلومتر خود رونمایی کرد تا هرچه بیشتر به قدرت خود در حوزه دریا بیفزاید. به گفته شهید دریادار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه وقت، یکی از ویژگیهای موشک کروز قدر ۳۸۰ ضد جمینگ بودن آن است که نمیتوان آن را منحرف کرد و دارای توانایی هدایت تا لحظه اصابت به هدف است، قابلیت انجام عملیات با یک نفر و در کمتر از پنج دقیقه از ویژگیهای اصلی این موشک است.
از دیگر موشکهای نیروی دریایی سپاه میتوان از «قائم» و «الماس» نام برد؛ در ساخت آنها از هوش مصنوعی استفاده شده. کار به اینجا ختم نشد و در رزمایش اقتدار پیامبر اعظم (ص) ۱۹ که در آبهای نیلگون خلیج فارس برگزار شد، پهپادهای پیشرفته مهاجر ۶ و ابابیل ۵ شلیک و با موفقیت اهداف دشمن فرضی را نابود کردند. موشک پدافندی نواب، قدر ۲۰۰ سطح به سطح و کوثر ۲۲۲ دیگر برگهای برنده نیروی مقتدر «ندسا» محسوب میشود.
موشک کوثر ۲۲۲ با برد ۱۷ کیلومتر روی شناورهای عاشورا و ذوالفقار این نیرو نصب شده است که میتواند ۱۹ پرنده دشمن فرضی را نابود کند. پیش از این هم موشکهای بالستیک ضد کشتی «ذوالفقار بصیر»، «خلیج فارس»، «فاتح مبین»، «موشک فاتح-۱۱۰»، «موشکهای هرمز-۱ و ۲»، «نصر موشک ضد کشتی کوتاهبرد»، «قدیر»، «نصیر» و «قادر» به نیروی دریایی سپاه ملحق شده بودند. موشکهای کروز «قدیر» و «نصیر» تا ۳۰۰ کیلومتر میتوانند اهداف خود را شکار کنند. نکته دیگر آنکه، این موشکها تولیدشده در صنایع دفاعی وزارت دفاع هستند که تحویل نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده است.
تیربارهای نیمهسنگین ارتش
نیروی زمینی ارتش چند سالی است که نمونههای مهندسی و آزمایشی تیربار چند لوله طرح گتلینگ خود را با نام «اخگر» رونمایی کرده است که توسط متخصصان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا) ساخته شده است. این سلاح ایرانی که تاکنون روی خودروهای تاکتیکی و پرتحرک کوچک مانند «رنجر» و «سمندر» -که آنها هم توسط جهاد خودکفایی نزاجا طراحی و ساخته شدهاند- مشاهده شده است، دارای کالیبر ۷.۶۲ میلیمتر و ۶ لوله بوده، بیشینه نواخت تیر این سلاح چهار هزار تا پنج هزار گلوله در دقیقه و برد نهایی آن بیش از هزار متر عنوان شده است؛ همچنین به نظر میرسد توان حرکت چرخشی لولههای آن از یک نیروی الکتریکی تامین میشود.
ساخت کامل، تولید و بهکارگیری سلاح ششلوله اخگر مقدمه خوبی برای توسعه نمونههای با کالیبر بزرگتر از این سلاح برای دفاع زمینی و هوایی بهخصوص برای استفاده در شناورهای دریایی محسوب میشود. واضح است که برخورداری رزمندگان اسلام از سلاحهایی که دشمن نیز به عمق تاثیر آن واقف است، موجب تغییر محاسبات او در عرصه نبردهای زمینی خواهد شد و این توان آتش بینظیر اخگرهای ایرانی در ترکیب با تحرک بالای خودروهای تاکتیکی متنوع تولیدشده، تیر موثر دیگری در کمان مدافعان این مرز و بوم است.
سلاح ایرانی «محرم» نشان داد که دانش ساخت گاتلینگهای پیشرفته در ایران بومی و اثبات شده است. این سلاح ایرانی از کالیبر ۱۲.۷ میلیمتر استفاده میکند؛ البته این دو سلاح از نظر کالیبر با محرم ایرانی برابر است، اما به ترتیب از سه و چهار لوله بهره میگیرند؛ در حالی که سلاح ایرانی از ۶ لوله بهره میگیرد و به نوعی میتوان آن را تنها مسلسل گاتلینگ ۱۲.۷ میلیمتری عملیاتی با ۶ لوله در جهان به شمار آورد.
چرا تقابل با ایران به بنبست رسید؟
آنچه مسلم است، «ایران سربلند» در دو جبهه «سخت» و «نرم» قوی و بازدارنده ظاهر شده است. سرداران و سربازان جبهه سخت، دلاورمردان نیروهای مسلح هستند؛ خون میدهند اما خاک نمیدهند. سرداران جبهه دوم را نیز مردم تشکیل میدهند، مردمی که از ۱۰ اسفند تاکنون خیابان را ترک نکردهاند. عبدالرحمن معاشر، آگاه مسائل سیاسی در گفتوگو با «آگاه» میگوید: آنچه امروز در قالب پیامهای ضدونقیض و ادعای «تعویق حمله نظامی» از سوی کاخ سفید شنیده میشود، پیش از آنکه یک مانور دیپلماتیک باشد، اعتراف ناخواستهای به شکست راهبرد ارعاب در برابر سد مستحکم «اراده ملی ایران» است. حقیقت آن است که عقبنشینی دولت آمریکا در برابر ایران، محصول محاسبات جدیدی است که در آن، «هزینه درگیری» برای متجاوز و متحدانش، از هر دستاورد خیالی فراتر رفته است.
وی اظهار کرد: رمز اصلی این بازدارندگی، نه فقط در توان تجهیزاتی، بلکه در ایستادگی بینظیر ملت ایران نهفته است. حضور همیشگی مردم در صحنه و اتحاد ملی در برابر ظلم و تجاوز، پیامی روشن به جهان مخابره کرده است. ایران کشوری نیست که با تهدید به عقب بنشیند. این ایستادگی، راهبرد «فشار حداکثری» را به «شکست حداکثری» برای واشنگتن تبدیل کرده و امروز، حتی منتقدان داخلی در آمریکا نیز معترفند که جنگ علیه ایران، مسیری بیهدف و ویرانگر است که تنها دستاوردش تلاطم در اقتصاد جهانی و افزایش سرسامآور قیمت انرژی بوده است.
این فعال سیاسی با بیان این مطلب که در سطح منطقه نیز، واقعیتهای میدانی تغییر کرده است، گفت: کشورهای همسایه که سالها تحت تاثیر القائات فرامنطقهای در مسیر تقابل حرکت میکردند، امروز بهخوبی طعم قدرت بازدارندگی و نفوذ راهبردی ایران را چشیدهاند. آنها دریافتهاند که امنیت با تکیه بر قدرتهای پوشالی هزاران مایل دورتر تامین نمیشود. درخواست رهبران منطقه برای توقف حمله، بیش از آنکه یک میانجیگری ساده باشد، یک «واقعگرایی اجباری» است؛ چرا که آنها میدانند هرگونه ماجراجویی علیه ایران، تمام زیرساختها و رویاهای توسعهای آنها را در آتش ناشی از اشتباه محاسباتیشان خواهد سوزاند.
معاشر تصریح کرد: اقتدار ایران لرزه بر پیکره محاسبات جنگطلبان انداخته است. جهان باید بداند که ملت ایران در برابر ظلم هرگز سر خم نخواهد کرد و هر دستی که به قصد تجاوز به سوی این خاک دراز شود، با قدرت ایمان و اراده این مردم قطع خواهد شد. اکنون توپ در زمین بدخواهان است؛ یا پذیرش واقعیتهای نوین قدرت و تعامل با ایران، یا غرق شدن در هزینههای کمرشکن تقابلی که هیچ برندهای برای آنها نخواهد داشت.
بازی آمریکاییها در قبال ایران
آمریکا فقط به دنبال یک چیز است؛ ایران، در دو حوزه مهم یعنی هستهای و دفاعی حرفی برای گفتن نداشته باشد و به یک کشور منفعل و ضعیف تبدیل شود، کشوری که بیگانگان (استکبار) برای آن دیکته بنویسد و آقا بالاسر مردم باسابقه و با تمدن بالای ایران شود. دموکراتها و جمهوریخواهان زیادی به کاخ سفید آمدند و رفتند اما جمهوری اسلامی پابرجاست، به دلیل آنکه متکی به شخص نیست، متکی به اندیشهها و نخبگانی است که سهم بسیاری در تولید اندیشه، علم و ساخت موشکهای ایرانی دارند. ضمن آنکه رهبر شهیدمان بارها در سخنانشان اهداف اصلی آمریکاییها را برای مردم و خواص تبیین کرده بودند.
حضرت آیتالله شهید سیدعلی خامنهای (ره) سال ۹۹ در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان فرموده بودند: «امروز حرف آمریکا با ما این است که شما صنعت هستهای را به کلی کنار بگذارید؛ امکانات دفاعیتان را به یکدهم تقلیل بدهید، یعنی همین موشکها و امکانات دفاعیای را که ما داریم و خود این بازدارنده دشمن است کنار بگذارید و خودتان را بیدفاع کنید؛ اقتدار منطقهای خودتان را رها کنید؛ ما یک عمق راهبردی در منطقه داریم که خیلی از ملتها و دولتهای منطقه طرفدار ما هستند، علاقهمند به ما هستند و حاضرند در خدمت هدفهای ما تلاش کنند، این را میگوید کنار بگذارید؛ آمریکا اینها را از ما میخواهد.»
ایشان همچنین سال ۹۸ در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی تاکید کرده بودند: «مسائل نظامی خوشبختانه وضعیت ما [بازدارنده] است. یک روزی بود که ما مینشستیم و هواپیمای دشمن میآمد در ارتفاع بالا و شهرهای ما را بمباران میکرد، ما هم وسیله دفاعی در این حد نداشتیم، یا [وقتی] موشک میفرستاد وسیلهای نداشتیم برای مقابله؛ بعد که امکانات پیدا کردیم، امروز دشمنان ما -حداقل در منطقه؛ آنهایی که در منطقه هستند یا در منطقه نیرو دارند- میدانند که جمهوری اسلامی با موشکهای نقطهزن و فعال و دقیق خود در این منطقه با هر دشمنی میتواند مقابله و مواجهه کند و او را بکوبد؛ این را فهمیدند. این بازدارندگی است.
این معنایش این است که دشمنانی که گاهی هوس تهاجم نظامی به سرشان میزند، ملاحظه کنند؛ بفهمند که نه، این جوری نیست، جمهوری اسلامی، مشت محکم و دست قویای دارد.» در فرجام سخن باید به این جمعبندی دست یافت که قدرت دفاعی ایران را نباید به عنوان یک «قدرت تهاجمی کلاسیک» تعریف کرد، بلکه باید آن را یک «قدرت بازدارنده منطقهای» دانست. استراتژی مذکور را میتوان اینگونه تعریف کرد: «اگر دوباره بخواهد به ایران حمله شود، متجاوزان هزینهای که پرداخت خواهند کرد، بسیار فراتر از سود حاصل از حمله خواهد بود.» این همان مفهوم بازدارندگی از طریق ایجاد هزینه است. بنابراین، قدرت ایران در جلوگیری از جنگ نهفته است.
