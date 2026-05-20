به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: روز گذشته رئیسجمهور حسابی خبرساز بود. خبر بازدید او از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو و دیدار با علیرضا زاکانی، شهردار تهران در پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری منتشر شد. او در بخشی از پیامش اشارهای به حفظ انسجام ملی کرد و نوشت: «بیتردید، اقتدار امروز ایران اسلامی ریشه در فرهنگ ایثار، خودباوری و روحیه مقاومت مردمی دارد که در سختترین شرایط، چرخ تولید را متوقف نکردند. امروز نیز عبور موفق کشور از شرایط موجود، متکی بر همین روحیه خودباوری، انسجام ملی و اعتماد به توان شما متخصصان و کارگران متعهد ایرانی است که خطر را به جان خریدید، اما چراغ تولید و امید در این سرزمین را روشن نگه داشتید.»
رئیس دولت وقتی به خیابان آزادی رفت، پس از استماع گزارشها، ضمن بررسی دقیق مسائل مطرحشده، دستورات لازم را برای تسریع در اجرای برنامههای حمایتی، ارتقای کارآمدی نظام رفاهی و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه صادر کرد. پزشکیان در این نشست با تاکید بر ضرورت مدیریت علمی و هدفمند تبعات اقتصادی و اجتماعی جنگ، گفت: برای غلبه بر آثار و پیامدهای ناشی از جنگ باید با تدبیر، برنامهریزی و نگاه بلندمدت عمل کرد.
برخی اقدامات فعلی اگرچه برای کنترل شرایط ضروری است، اما در عمل بهمثابه مسکن و درمان موقت محسوب میشود و لازم است برای حل ریشهای مشکلات اقتصادی و اجتماعی، برنامهریزی ساختاری و پایدار صورت گیرد. وی افزود: باید بهگونهای برنامهریزی شود که به جای اتکای صرف به پرداخت بیمه بیکاری، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای افرادی که در جریان جنگ شغل خود را از دست دادهاند، فراهم شود؛ چرا که اشتغال پایدار مهمترین ابزار تامین امنیت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و تقویت اقتصاد خانوارهاست.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای فعالسازی ظرفیتهای تولیدی، حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده و تسهیل بازگشت واحدهای نیمهفعال به چرخه فعالیت تاکید کرد و خواستار تدوین بستههای حمایتی هدفمند برای حفظ اشتغال موجود شد. پزشکیان با تاکید موکد بر اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی و میان خانواده کارکنان دولت، گفت: در شرایط فعلی، مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف یک ضرورت ملی است و همه دستگاهها باید در این زمینه پیشگام باشند.
وی با اشاره به لزوم صرفهجویی در مصرف آب، برق، گاز و سوخت، بر کاهش هزینههای غیرضرور اداری، استفاده بهینه از منابع انرژی و توسعه فرهنگ استفاده از حملونقل عمومی برای تردد کارکنان تاکید کرد و افزود: رعایت الگوی صحیح مصرف علاوه بر کاهش فشار بر زیرساختهای کشور، نقش مهمی در افزایش تابآوری اقتصادی و پایداری خدمات عمومی خواهد داشت. رئیسجمهور با اشاره به اهمیت استمرار سیاستهای حمایتی دولت در حوزه معیشت خانوارها، بر تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تاکید کرد و گفت: در اجرای این طرح باید اولویت به دهکهای پایین درآمدی و اقشار آسیبپذیر داده شود و سیاستهای حمایتی بهگونهای طراحی شود که منجر به افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش فشار معیشتی بر طبقات کمدرآمد شود. در این نشست همچنین، رئیسجمهور بر تداوم رصد میدانی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور، تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول و تسریع در اجرای سیاستهای حمایتی و اشتغالمحور تاکید کرد و خواستار ارائه گزارشهای مستمر و دقیق از روند اجرای مصوبات و برنامههای حمایتی دولت شد.
رئیس قوه مجریه قبل از جنگ تحمیلی، نظارتهای میدانی خود را داشت و همچنان این برنامهها را در دستور کار دارد تا دغدغهها، برنامهها و پیشنهادات همکارانش در دستگاه اجرا را از نزدیک بشنود و انتظارات خود را هم با آنها در میان بگذارد، همان طور که در بازدیدش از وزارت راه و شهرسازی به صراحت گفت: «مدیری که میترسد، نباید مدیریت کند. دوست را باید در سفر و سختی شناخت؛ آنجا معلوم میشود چه کسانی همراه میمانند و چه کسانی وسط راه میبرند و میروند. کسانی که فقط در زمان امن و امان حضور دارند، بودن و نبودشان تفاوتی ندارد.»
حقیقتا دولت و رئیسجمهور تا آنجا که توانسته برای گرهگشایی از مشکلات موجود مردم در حال تلاش و فعالیت است؛ منصف باید بود و از اقدامات و فعالیتهای او و دولتش قدردانی کرد و در عین حال برای کمک به او پیشنهاداتی را ارائه کرد تا دولتیها بتوانند برنامههای خود را به خصوص در حوزه اقتصاد به منصه ظهور برسانند از این رو سه محور باید مورد توجه قرار گیرد:
اقتصاد مقاومتی و داخلی: تلاش برای کاهش وابستگی به واردات، حمایت از تولید داخلی و مدیریت نرخ ارز. موفقیت در این بخش بستگی مستقیم به این دارد که آیا دولت میتواند «اعتماد بخش خصوصی» را جلب کند؟
دیپلماسی اقتصادی: تلاش برای بازگشایی کانالهای ارتباطی با قدرتهای غیرغربی مانند چین، روسیه و کشورهای همسایه برای دور زدن تحریمها و جذب سرمایهگذاری. این یک استراتژی «واقعگرایانه» برای کاهش فشار تحریمهاست.
محور مدیریت انتظارات اجتماعی: تلاش برای ایجاد آرامش در بازار و مدیریت تورم. این سختترین بخش کار است، چرا که تورم یک پدیده ساختاری است که با تغییر دولت به تنهایی حل نمیشود.
در مجموع موفقیت دولت چهاردهم در حل مشکلات مردم، نه تنها به توانایی مدیریت اقتصادی آنها، بلکه به سه عامل حیاتی دیگر بستگی دارد: ۱- توانایی در «دیپلماسی فعال» برای کاهش تنشهای بینالمللی. ۲- توانایی در «مدیریت شفاف و پاسخگو» برای بازسازی اعتماد عمومی. ۳- لزوم اصلاح در ساختارهای قدیمی: این کار معمولا با مقاومت گروههای ذینفع مواجه میشود اما اگر بخواهد کار ارزندهای انجام شود، راهی جز اصلاح ساختارهای اقتصادی نداریم. به عبارتی اصلاح ساختارهای اقتصادی، راه عبور از جنگ اقتصادی است.
به زبان سادهتر، دولت اگر بتواند بین نیازهای فوری مردم و محدودیتهای استراتژیک کشور تعادل ایجاد کند و در عین حال، وعدههای خود را با «واقعیتهای موجود» تطبیق دهد، میتواند از بحران عبور کند. اما اگر صرفا به سمت «توجیهات» برود و از «عملگرایی سخت» فاصله بگیرد، با چالشهایی روبهرو خواهد شد. همه باید دولت را در مقطع فعلی برای ماموریتهایی که برعهده دارد یاری کنیم. نقدها هم باید مشفقانه گفته شود، امروز زمان مچگیری یا بازیهای سیاسی نیست. ما همان طور که یک ملت، رهبر و چشمانداز واحد داریم، همان طور هم دشمنانی داریم که چشم دیدن ایران و ایرانیها را ندارند. پس همه در مقطع فعلی برای ساخت و آبادانی ایران نیاز به «جانفدایان» داریم.
