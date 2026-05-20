افزایش سهم تأمین مالی با ارزهای ملی در بانک توسعه جدید تا سال ۲۰۳۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، دیلما روسف، رئیس بانک توسعه جدید بریکس، اعلام کرد که انتشار اوراق قرضه این بانک به روپیه هند در مراحل پایانی قرار دارد.

نشست سالانه هیئت‌رئیسه بانک توسعه جدید در روزهای ۱۴ و ۱۵ مه در مسکو برگزار شد. در پایان این نشست، دیلما روسف و آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه و رئیس هیئت‌رئیسه بانک، در یک کنفرانس خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند.

روسیف در پاسخ به پرسش خبرنگار تی‌وی بریکس اظهار داشت: بانک پیش‌تر اوراق قرضه خود را به رَند آفریقای جنوبی منتشر کرده و اکنون انتشار اوراق به روپیه هند در مرحله نهایی قرار دارد.

وی افزود: به‌عنوان بانکی متعلق به کشورهای جنوب جهانی، بانک توسعه جدید باید با تکیه بر منابع داخلی، تاب‌آوری خود را تقویت کند. هرچه منابع بیشتری در اختیار داشته باشیم، استقلال بیشتری در اجرای برنامه‌ها خواهیم داشت.

رئیس بانک توسعه جدید تأکید کرد که انتشار اوراق و تأمین مالی با ارزهای محلی بخشی از یک راهبرد بلندمدت است و صرفاً یک اقدام مقطعی محسوب نمی‌شود. به گفته وی، در حال حاضر یوان چین بیشترین سهم را در سرمایه‌گذاری‌های بانک با ارزهای ملی به خود اختصاص داده است.

آنتون سیلوانوف نیز در پاسخ به پرسش خبرگزاری شینهوا اعلام کرد که چین به‌عنوان یکی از سهام‌داران مؤسس بانک، نقش مهمی در فعالیت‌ها و تعیین اولویت‌های این نهاد ایفا می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳۰ درصد پروژه‌های بانک با ارزهای ملی تأمین مالی می‌شوند و بر اساس راهبرد جدید، این سهم تا سال ۲۰۳۱ به بیش از ۴۵ درصد خواهد رسید.

سیلوانوف همچنین از پیوستن چهار عضو جدید شامل امارات متحده عربی، بنگلادش، مصر و الجزایر به بانک توسعه جدید خبر داد.

به گفته وی، درخواست عضویت سه کشور دیگر شامل ازبکستان، کلمبیا و اتیوپی نیز در دست بررسی قرار دارد.

روسیف در مراسم افتتاحیه یازدهمین نشست سالانه هیئت‌رئیسه بانک توسعه جدید اعلام کرد که این نهاد در حال تدوین راهبرد پنج‌ساله جدیدی است که بر تأمین مالی با ارزهای ملی، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و بررسی فرصت‌های مرتبط با توکنیزه‌سازی تمرکز دارد.