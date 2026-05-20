احسان خادمی بهابادی در گفتوگو با خبرنگار مهر در تحلیل ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی رئیسجمهور شهید، آیتالله سید ابراهیم رئیسی، ایشان را نماد عینی حکمرانی دینی و اسلامی خواند و اظهار کرد: الگوی مدیریتی دولت شهید رئیسی بر پنج رکن اساسی استوار بود که زمینهساز کارآمدی و تحول در عرصههای مختلف شد.
وی در تشریح این شاخصها گفت: نخستین شاخص، ایمان راسخ به خداوند متعال و امید صادقانه به وعده نصرت الهی بود که روحیه ایستادگی را در دولت ایشان تقویت میکرد.
خادمی گفت: دومین شاخصه، التزام عملی و اطاعت محض از ولایتفقیه به عنوان تعیینکننده مسیر اصلی حرکت حاکمیت بود که همواره چراغ راه دولت سیزدهم قرار داشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به سومین شاخص، یعنی پایبندی به اصول اخلاقی، افزود: عدالتمحوری، شجاعت در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، مانند جراحی بزرگ اقتصادی و سیاست خارجی مقتدرانه، همچون نمایش قرآن در سازمان ملل، در کنار فروتنی و مردمیبودن، از ویژگیهای بارز اخلاقی آن شهید والامقام بود که صداقت در گفتار و عمل را به نمایش میگذاشت.
خادمی بهابادی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب، دولت شهید رئیسی را با دوران امیرکبیر مقایسه کردند و این مقایسه نشاندهنده اهمیت کارهای بزرگ و زیربنایی این دولت است؛ کارهایی که با شجاعت، صداقت و نگاه بلندمدت برای آینده کشور انجام شد.
وی چهارمین رکن این مدل حکمرانی را «عقلانیت عملی و کارآمدی» برشمرد و تأکید کرد: اقدامات زیربنایی دولت شهید رئیسی تحسین رهبر معظم انقلاب را نیز در پی داشت، محصول همین عقلانیت کاربردی در حکمرانی بود.
خادمی در پایان با اشاره به پنجمین شاخص یعنی «مردمسالاری دینی»، خاطرنشان کرد: برخلاف برخی ادوار که مسئولیتگریزی در لایههای مدیریتی دیده میشد، دولت شهید رئیسی با مسئولیتپذیری کامل و مشارکت دادن مردم در فرآیند خدماترسانی، پیوند میان دولت و ملت را تقویت کرد و در تاریخ کشور به یادگار گذاشت.
