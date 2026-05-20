به گزارش خبرنگار مهر، امیر جابرآباد زردشتی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین بزرگداشت دومین سالگرد شهادت رئیسجمهور شهید سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت و همچنین چهلمین روز شهادت سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی که در مسجد جامع سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای خدمت و شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: شهدای انقلاب اسلامی با فداکاری خود، مسیر امنیت و عزت امروز کشور را تثبیت کردند و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ادامه دادن راه آنان هستیم.
وی با اشاره به شخصیت شهید آیتالله رئیسی افزود: شهید رئیسی نمونهای روشن از یک مدیر انقلابی و خستگیناپذیر بود که خدمت به مردم را در اولویت همه برنامههای خود قرار داده و در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی گام برمیداشت.
فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان ادامه داد: شهید سپهبد موسوی از جمله فرماندهان برجستهای بود که سابقه حضور مؤثر در کردستان و دوران دفاع مقدس را در کارنامه دارد و سالهای طولانی در صحنههای حساس عملیاتی نقشآفرینی کرد.
وی تصریح کرد: یکی از ویژگیهای مهم شهید موسوی، پیوند عمیق با رزمندگان و پیگیری مسائل استان کردستان بود؛ بهگونهای که همواره نسبت به وضعیت لشکر ۲۸ و نیروهای مستقر در منطقه توجه ویژه داشت.
زردشتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شخصیت این شهیدان ترکیبی از ایمان، مدیریت و اخلاص بود، گفت:شهید موسوی علاوه بر جایگاه نظامی، فردی متواضع، مردمی و در عین حال منضبط و مقتدر بود که همین ویژگیها او را به چهرهای ماندگار در نیروهای مسلح تبدیل کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این دو شهید بزرگوار از سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی هستند که راه و سیره آنان باید به عنوان الگو در میان نسلهای امروز و آینده مورد توجه قرار گیرد.
