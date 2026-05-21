حجت‌الاسلام مهدی دادآفرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد شخصیتی رئیس‌جمهور شهید اظهار کرد: آیت‌الله رئیسی با نگاهی الهی به مسئولیت‌های مدیریتی، خود را خادم مردم و می‌دانست و همین نگاه موجب شد رویکرد خدمت صادقانه و امیدآفرینی در جامعه تقویت شود.

وی با اشاره به شرایط کشور در آغاز فعالیت دولت سیزدهم افزود: شهید رئیسی در حالی مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت که دولت با بدهی‌های سنگین، کسری بودجه، محدودیت منابع مالی و بحران گسترده کرونا مواجه بود؛ با این وجود، او با روحیه جهادی و با تکیه بر شعار «ما می‌توانیم» تلاش کرد مسیر حل مشکلات و گره‌گشایی از امور مردم را در پیش بگیرد.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان یزد اتکا به توان داخلی و اعتماد به جوانان را از دیگر ویژگی‌های مدیریتی شهید رئیسی دانست و گفت: رئیس‌جمهور شهید باور داشت با توکل بر خداوند و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی کشور می‌توان از بن‌بست‌های ظاهری عبور کرد و مسیر پیشرفت را هموار ساخت.

دادآفرین با تأکید بر اینکه آیت‌الله رئیسی نمونه‌ای از یک مدیر در تراز انقلاب اسلامی بود، تصریح کرد: اخلاص، ولایت‌مداری و تلاش خستگی‌ناپذیر در مسیر خدمت به مردم از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی او به شمار می‌رفت و می‌تواند الگوی مسئولان و مدیران در نظام اسلامی باشد.

وی ادامه داد: شهید رئیسی در طول سال‌های مسئولیت خود همواره خدمت صادقانه به مردم، پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار داده بود و با روحیه‌ای مردمی و انقلابی تصویری ماندگار از مدیریت جهادی ارائه داد.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به نقش مدیریت در ایجاد تحول در جامعه بیان کرد: همان‌گونه که در سخنان امیرالمؤمنین(ع) نیز آمده است، تغییر در حاکمیت و مدیریت می‌تواند منشأ تحولات در زمانه باشد و در دولت سیزدهم نیز با تقویت امید در جامعه و بازگشت اعتماد عمومی، شاهد حرکت‌های جدیدی در عرصه مدیریت کشور بودیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهید آیت‌الله رئیسی با توجه عمیق به معنویت، توسل و ارتباط با اهل‌بیت(ع) معتقد بود هرگونه پیشرفت در کشور باید همراه با اخلاص، بندگی و اتصال به خداوند باشد و تداوم راه او نیز در گرو ادامه مسیر خدمت صادقانه، تلاش بی‌وقفه و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.