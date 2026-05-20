به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح چهارشنبه در نشست با جمعی از کودکان و دانش‌آموزان فعال در حوزه نجوم و برگزیدگان مسابقات «محفل ستاره‌ها» ضمن اشاره به ضرورت توسعه و تجهیز مراکز فرهنگی آموزشی و علمی ویژه کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه‌های علمی آموزشی و پژوهشی کودکان و نوجوانان سرمایه‌گذاری برای آینده کشور محسوب می‌شود، حمایت از استعدادهای درخشان علمی به‌ویژه در حوزه‌های پیشرویی همچون نجوم در زمره وظایف اصلی دستگاه‌های متولی فرهنگی و آموزشی قرار دارد.

وی با بیان اینکه رویکرد دولت چهاردهم توسعه همه‌جانبه مراکز علمی و آموزشی است، گفت: تلاش می‌شود با بهره‌مندی از کلیه ظرفیت‌های موجود، نسبت به تقویت ساختارهای آموزشی و تجهیز مراکز فرهنگی و علمی اقدامات مؤثری صورت پذیرد تا زمینه‌های لازم برای شکوفایی علمی نسل آینده فراهم آید.

فرماندار بوشهر در ادامه با تأکید بر ضرورت تربیت و پرورش همه‌جانبه کودکان مستعد در عرصه‌های قرآنی و علمی، تصریح کرد: کسب موفقیت توسط این کودکان و نوجوانان در برنامه ارزشمند «محفل ستاره‌ها»، به‌روشنی گویای ظرفیت‌های والای قرآنی و معنوی در میان نسل نو کودکان شهرستان بوشهر است و لازم است با برنامه‌ریزی هدفمند بسترهای لازم برای پرورش این استعدادها فراهم شود.

وی با اشاره به لزوم هموار کردن مسیر رشد استعدادها، خاطرنشان کرد: ما وظیفه داریم مسیر رشد و شکوفایی این استعدادها را هموار کنیم.

فرماندار بوشهر همچنین با اشاره به کسب افتخارات کودکان در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی، گفت: موفقیت‌های درخشان این کودکان به‌وضوح نشان‌دهنده ظرفیت بالای نسل نو شهرستان بوشهر است و ما موظف هستیم به عنوان حامی و پشتیبان در کنار آنان حضور داشته باشیم.

وی ضمن قدردانی از خانواده این دانش‌آموزان و کودکان، تأکید کرد: از زحمات و تلاش‌های مجموعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین حمایت‌های ویژه و ارزشمند والدین از فرزندانشان صمیمانه تقدیر و تشکر می‌ کنم.