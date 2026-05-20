۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

ضرر ۶۷ میلیون دلاری شرکت هواپیمایی اسرائیل در پی جنگ با ایران

تلویزیون رژیم صهیونیستی به ضرر ده ها میلیون دلاری شرکت هواپیمایی این رژیم در پی جنگ با ایران اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد، برای نخستین بار طی سال‌های گذشته شرکت هواپیمایی ال عال این رژیم سه ماهه مالی خود را با ضرر در بحبوحه جنگ با ایران و بسته شدن حریم هوایی اراضی اشغالی به پایان رسانده است.

در این گزارش آمده است، شرکت هواپیمایی صهیونیستی مذکور به دلیل جنگ با ایران حدود ۶۷ میلیون دلار ضرر کرده است.

پیشتر نیز شبکه خبری سی‌ان‌ان (CNN) در گزارشی هشدار داد که صنعت خودروسازی آمریکا با خطر جدی و کمبود شدید روغن موتور مواجه است. این بحران که ریشه در تنش‌های نظامی در منطقه و انسداد تنگه هرمز دارد، می‌تواند زنجیره تامین کالاهای حیاتی در آمریکا را مختل کند.

