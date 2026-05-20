قم - به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر رشاد در آئین رونمایی از مجموعه «منظومه فکری آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی» با تبیین ابعاد شخصیتی، علمی و اجتماعی این مرجع تقلید، بر نقش اثرگذار ایشان در پاسخگویی به نیازهای فکری جامعه و هدایت فرهنگی نسل معاصر تأکید کرد و گفت: شجاعت در بیان حقیقت و صراحت در موضعگیریهای دینی، اجتماعی و فرهنگی همواره از ویژگیهای ممتاز آیتالله مکارم شیرازی بوده و ایشان در مقاطع مختلف، با درک دقیق شرایط جامعه اسلامی، مواضعی روشنگرانه و اثرگذار اتخاذ کردهاند.
وی افزود: آیتالله مکارم شیرازی افزون بر جایگاه رفیع علمی و مرجعیت دینی، در عرصههای اجتماعی و فرهنگی نیز حضوری فعال و مسئولانه داشتهاند و نسبت به مسائل جهان اسلام و چالشهای فکری جامعه بیتفاوت نبودهاند.
رشاد با اشاره به نقشآفرینی مراجع تقلید در صیانت از هویت دینی جامعه تصریح کرد: حوزههای علمیه زمانی میتوانند نقش تاریخی خود را به درستی ایفا کنند که عالمان دینی علاوه بر برخورداری از فقاهت عمیق، نسبت به نیازهای زمانه و تحولات فرهنگی و اجتماعی نیز شناخت دقیق داشته باشند.
وی ادامه داد: دغدغهمندی نسبت به مسائل امت اسلامی، توجه به آسیبهای فرهنگی و تلاش برای پاسخگویی به شبهات و نیازهای نوپدید فکری، از شاخصههای برجسته آیتالله مکارم شیرازی است که ایشان را به الگویی ممتاز برای عالمان دینی تبدیل کرده است.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به آثار گسترده علمی این مرجع تقلید اظهار کرد: تألیفات فراوان، تربیت شاگردان متعدد، حضور مستمر در عرصه تبیین معارف اسلامی و پاسخگویی به مسائل نوپدید فقهی و اجتماعی، نشاندهنده جامعیت علمی و ژرفاندیشی آیتالله مکارم شیرازی است.
وی خاطرنشان کرد: روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی در کنار صلابت علمی و فقهی، جایگاه این مرجع تقلید را در میان مراجع معاصر ممتاز و اثرگذار ساخته است.
رشاد افزود: سرمایه حقیقی حوزههای علمیه، عالمانی هستند که علاوه بر تسلط بر علوم اسلامی، نگاه اجتماعی، آیندهنگر و تمدنی داشته باشند و آیتالله مکارم شیرازی بیتردید از برجستهترین چهرههای این عرصه به شمار میروند.
قم- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به گستره آثار آیتالله مکارم شیرازی اظهار کرد: تألیفات متعدد، تربیت شاگردان و حضور فعال در تولید دانش دینی نشاندهنده جامعیت و عمق اندیشه ایشان است.
