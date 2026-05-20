به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به پایان اعتبار مجوز برخی شرکت‌های فعال در حوزه خدمات ابری، هوش مصنوعی و آزمایشگاه‌های ارزیابی در شرایط خاص فعلی کشور، درخواست‌هایی برای تمدید موقت مجوزهای فعالیت این شرکت‌ها به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه شد که با موافقت رئیس سازمان، مجوز مشمولان این طرح به مدت سه ماه تمدید شد.

بر اساس این تصمیم، شرکت‌ها و مراکزی که مجوزهای خود را در سال ۱۴۰۴ دریافت کرده‌اند، مشمول تمدید موقت خواهند بود. این مجموعه‌ها شامل سه شرکت ارائه‌دهنده خدمات ابری، ۶ آزمایشگاه ارزیاب حوزه هوش مصنوعی، یک آزمایشگاه مرجع و یک آزمایشگاه ارزیاب حوزه سیستم‌عامل هستند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد این تمدید با هدف فراهم شدن فرصت کافی برای تکمیل مستندات، انجام فرآیندهای ارزیابی و نهایی‌سازی تمدید مجوزها انجام شده و دارندگان مجوز در این بازه زمانی باید مراحل مربوط به ارزیابی مجدد و تکمیل الزامات فنی و اجرایی را دنبال کنند.

تمدید موقت مجوزها با حفظ الزامات ارزیابی

بر همین اساس، شرکت‌های مشمول برای ادامه فعالیت در چارچوب نظام ارزیابی خدمات ابری کشور، همچنان ملزم به طی فرآیند ارزیابی مجدد، دریافت دوباره شناسنامه ارزیابی و به‌روزرسانی جایگاه خود در نظام سطح‌بندی و رتبه‌بندی خواهند بود.

این ارزیابی‌های دوره‌ای با هدف ارتقای کیفیت خدمات، حفظ استانداردهای فنی و افزایش پایداری زیرساخت‌های ابری کشور انجام می‌شود و شاخص‌هایی نظیر امنیت خدمات، کیفیت سرویس‌دهی، توانمندی فنی و میزان انطباق با الزامات تخصصی در آن مورد سنجش قرار می‌گیرد.

نظام ارزیابی خدمات ابری از سال ۱۴۰۱ عملیاتی شد

سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال‌های اخیر و در چارچوب مأموریت‌های قانونی خود، طراحی و اجرای سازوکارهای ارزیابی و رتبه‌بندی خدمات و محصولات دیجیتال را در دستور کار قرار داده است.

یکی از مهم‌ترین این اقدامات، استقرار نظام جامع شناسایی، ارزیابی، سطح‌بندی و رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ابری است که از سال ۱۴۰۱ به‌صورت رسمی عملیاتی شده و به عنوان مرجعی برای سنجش توانمندی شرکت‌های فعال در حوزه ابر عمومی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این نظام، پس از ارزیابی شاخص‌های فنی، عملیاتی و مدیریتی، برای شرکت‌های واجد شرایط «شناسنامه ارزیابی خدمات ابری» صادر می‌شود؛ شناسنامه‌ای که بیانگر سطح توانمندی فنی، پایداری زیرساخت، امنیت خدمات و کیفیت سرویس‌دهی شرکت‌ها است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران تأکید کرد استقرار این نظام ارزیابی علاوه بر ایجاد شفافیت در بازار خدمات ابری، به دستگاه‌های اجرایی، کسب‌وکارها و کاربران کمک می‌کند تا با اتکا به معیارهای مشخص، انتخاب دقیق‌تری در استفاده از خدمات ابری داشته باشند؛ موضوعی که در نهایت به توسعه زیرساخت‌های ابری و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات منجر خواهد شد.