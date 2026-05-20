به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر چهارشنبه در جلسه پروژه پل پل سفید در فرمانداری سوادکوه، با بیان اینکه پروژه پل پل‌سفید یک پروژه اولویت‌دار است، افزود: اما این یک پروژه عادی و همچون سایر پروژه‌هاست و بدانیم که ما در شرایط جنگ هستیم و دشمن در حال زدن زیرساخت‌ها است و برخی از پل‌ها که توسط دشمن زده شد شاید بیش از حد در رابطه با آن غلو کرده باشیم که دشمن آن را زد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه تاریخ قطعی برای اتمام این پروژه اعلام نمی‌کنیم، خاطرنشان کرد: اما مصمم هستیم آن را به اتمام برسانیم.

وی با بیان اینکه این پروژه خاص مردم منطقه نیست بلکه برای کل مردم ایران است، افزود: ساخت این پل موجب حل یک گره ترافیکی می‌شود و مطالبه نمایندگان مردم و استاندار مازندران نیز همین بوده است.

بازوند دو چالش جدی در مسیر انجام این پروژه را بحث ورق فولادی و تملک برشمرد و گفت: نباید پروژه‌ای اجرا شود که موجب نارضایتی مردم باشد بلکه باید ایجاد اعتماد و رضایت کند و در نتیجه نباید در بحث تملک سخت‌گیرانه برخورد کرد. و این امر حتما باید با رضایتمندی کامل افراد انجام شود.

این مسئول با اشاره به اقدام برای حل این دو چالش، ابراز امیدواری کرد که این پروژه تا پایان سال به اتمام برسد تا ترافیک این منطقه و حوادث ناشی از آن برطرف شود و نگرانی ۲۵ ساله به اتمام برسد.

وی در رابطه با المان پل هم گفت: یک المانی که بتواند رویکرد گردشگری را نشان دهد مد نظر است که انجام می‌شود.

بازوند با اذعان بر اینکه هر دولتی یک کار را به‌عنوان نماد خود معرفی میکند، یکی از نمادهای دولت چهاردهم را بحث کریدورهای کشور دانست و توضیح داد: دولت بر این مهم وقت گذاشته و در حال رصد است؛ چرا که همه می‌دانیم جنگ آینده جنگ کریدورها است و هر کشوری که کریدور قوی داشته باشد، یک کشور قدرتمند خواهد شد و در این جنگ هم این مسئله خود را نشان داده است.