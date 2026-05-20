فیلم «اتاق بدون پنجره» با محوریت جنگ رمضان تولید شد

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فیلم کوتاه «اتاق بدون پنجره» به کارگردانی امیرحسین کتابی از هنرجویان و اعضای انجمن سینمای جوان کرمانشاه، با محوریت جنگ رمضان و شرایط روزهای بمباران مناطق مسکونی ساخته شده است.

وی افزود: این فیلم روایتگر زندگی پدر و دختری است که همزمان با حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مناطق مسکونی، تلاش می‌کنند در خانه بمانند و روزهای سخت جنگ را در کنار یکدیگر سپری کنند.

رئیس انجمن سینمای جوان کرمانشاه تصریح کرد: تصویربرداری این اثر با ساده‌ترین امکانات و تنها با استفاده از تلفن همراه انجام شده و بخش زیادی از مراحل تولید آن همزمان با روزهای حملات هوایی دشمن صورت گرفته است.

رضایی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های فرهنگی در تولید این فیلم گفت: فیلم کوتاه «اتاق بدون پنجره» با همکاری سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهیه و تدوین شده است.

وی خاطرنشان کرد: امیرحسین کتابی پیش از این نیز تجربه تصویربرداری و تدوین چند فیلم کوتاه را در کارنامه هنری خود داشته و تولید این اثر نیز در ادامه فعالیت‌های هنری او انجام شده است.

رئیس انجمن سینمای جوان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: پرداختن به موضوع مقاومت و روایت زندگی مردم در روزهای سخت، از جمله رویکردهای مهم فیلمسازان جوان استان است و انجمن سینمای جوان از این تولیدات حمایت می‌کند.