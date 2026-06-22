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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

دوره مستندسازی انجمن سینمای جوان در کرمانشاه برگزار می‌شود

دوره مستندسازی انجمن سینمای جوان در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - رئیس انجمن سینمای جوان کرمانشاه از آغاز ثبت‌نام دوره جامع فیلمسازی مستند خبر داد و گفت: هنرجویان پس از ۱۶۰ ساعت آموزش، مدرک بین‌المللی دریافت می‌کنند.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز ثبت‌نام دوره جامع فیلمسازی مستند در دفتر انجمن سینمای جوان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این دوره با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای علاقه‌مند به مستندسازی و ارتقای دانش تخصصی فیلمسازان جوان برگزار می‌شود.

وی افزود: دوره جامع مستندسازی در مجموع شامل ۱۶۰ ساعت آموزش تخصصی است و هنرجویان پس از پایان موفق دوره، مدرک بین‌المللی انجمن سینمای جوانان ایران را دریافت خواهند کرد.

رئیس انجمن سینمای جوان کرمانشاه با اشاره به سرفصل‌های آموزشی این دوره، تصریح کرد: کارگردانی مستند، سوژه‌یابی، ایده‌پردازی، پژوهش، نگارش فیلم‌نامه مستند، تصویربرداری، صدابرداری، تدوین، برگزاری نشست‌های تحلیلی و گونه‌شناسی مستند و همچنین تولید یک فیلم مستند کوتاه از مهم‌ترین بخش‌های آموزشی این دوره است.

رضایی با بیان اینکه این دوره فرصتی مناسب برای ورود علاقه‌مندان به عرصه مستندسازی حرفه‌ای است، گفت: آموزش‌ها به‌صورت کاربردی و با بهره‌گیری از تجربه استادان این حوزه ارائه می‌شود تا هنرجویان علاوه بر مباحث نظری، تجربه عملی تولید اثر مستند را نیز کسب کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و انجام مراحل ثبت‌نام می‌توانند به دفتر انجمن سینمای جوان کرمانشاه، واقع در بلوار مصطفی امامی، جنب کتابخانه امیرکبیر مراجعه کنند.

کد مطلب 6868186

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