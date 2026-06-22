کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز ثبت‌نام دوره جامع فیلمسازی مستند در دفتر انجمن سینمای جوان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این دوره با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای علاقه‌مند به مستندسازی و ارتقای دانش تخصصی فیلمسازان جوان برگزار می‌شود.

وی افزود: دوره جامع مستندسازی در مجموع شامل ۱۶۰ ساعت آموزش تخصصی است و هنرجویان پس از پایان موفق دوره، مدرک بین‌المللی انجمن سینمای جوانان ایران را دریافت خواهند کرد.

رئیس انجمن سینمای جوان کرمانشاه با اشاره به سرفصل‌های آموزشی این دوره، تصریح کرد: کارگردانی مستند، سوژه‌یابی، ایده‌پردازی، پژوهش، نگارش فیلم‌نامه مستند، تصویربرداری، صدابرداری، تدوین، برگزاری نشست‌های تحلیلی و گونه‌شناسی مستند و همچنین تولید یک فیلم مستند کوتاه از مهم‌ترین بخش‌های آموزشی این دوره است.

رضایی با بیان اینکه این دوره فرصتی مناسب برای ورود علاقه‌مندان به عرصه مستندسازی حرفه‌ای است، گفت: آموزش‌ها به‌صورت کاربردی و با بهره‌گیری از تجربه استادان این حوزه ارائه می‌شود تا هنرجویان علاوه بر مباحث نظری، تجربه عملی تولید اثر مستند را نیز کسب کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و انجام مراحل ثبت‌نام می‌توانند به دفتر انجمن سینمای جوان کرمانشاه، واقع در بلوار مصطفی امامی، جنب کتابخانه امیرکبیر مراجعه کنند.