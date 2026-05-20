ادعای همسر بازیکن سابق فوتبال دروغ بود

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: در روزهای اخیر همسر یکی از بازیکنان سابق فوتبال در فضای مجازی ادعاهایی را در رابطه با همسر خود مطرح کرده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، نامبرده قصد داشته با تغییر چهره و پرداخت رشوه به ماموران مرزبانی از مرزهای غربی به صورت غیرقانونی از کشور خارج شود که در هنگام خروج بازداشت می‌شود.

همچنین ادعای نگهداری متهم در سلول انفرادی نیز صحت نداشته و نامبرده در بند عمومی زندان حضور دارد تا به اتهامات وی از جمله پرداخت رشوه به مامور دولت، فعالیت تبلیغی بر خلاف امنیت ملی کشور در شرایط جنگی، اقدام به عبور غیرمجاز از مرز، رسیدگی شود.