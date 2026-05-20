صدور کیفرخواست پرونده قاچاق خودروهای تویوتا

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی گفت: این پرونده برای صدور رأی به دادگاه انقلاب گرگان ارسال شده است.

وی افزود: متهمان این پرونده به‌صورت سازمان‌یافته، خودروهای تویوتا لندکروز و تویوتا هایلوکس را عمدتاً از مناطق مرزی کشور به شکل قاچاق وارد می‌کردند.

آسیابی گفت: متهمان پس از ورود خودروها، مشخصات و اسناد خودروهای فرسوده و قدیمی را روی خودروهای جدید ثبت و سپس آنها را در بازار به فروش می‌رساندند.

وی ادامه داد: برای سه نفر از متهمان، به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و قاچاق حرفه‌ای ۱۷ دستگاه خودروی تویوتا، کیفرخواست صادر شده و پرونده برای رسیدگی و صدور رأی به دادگاه انقلاب گرگان فرستاده شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در رابطه با قاچاق سازمان یافته خودروهای تویوتا، سه باند دستگیر شده بودند که پرونده مربوط به دو باند دیگر همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است و به‌زودی برای شمار دیگری از متهمان نیز کیفرخواست صادر خواهد شد.