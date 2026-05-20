  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

صدور کیفرخواست پرونده قاچاق خودروهای تویوتا

صدور کیفرخواست پرونده قاچاق خودروهای تویوتا

رئیس کل دادگستری گلستان، از صدور کیفرخواست برای سه متهم پرونده باند قاچاق سازمان‌یافته خودروهای تویوتا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی گفت: این پرونده برای صدور رأی به دادگاه انقلاب گرگان ارسال شده است.

وی افزود: متهمان این پرونده به‌صورت سازمان‌یافته، خودروهای تویوتا لندکروز و تویوتا هایلوکس را عمدتاً از مناطق مرزی کشور به شکل قاچاق وارد می‌کردند.

آسیابی گفت: متهمان پس از ورود خودروها، مشخصات و اسناد خودروهای فرسوده و قدیمی را روی خودروهای جدید ثبت و سپس آنها را در بازار به فروش می‌رساندند.

وی ادامه داد: برای سه نفر از متهمان، به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و قاچاق حرفه‌ای ۱۷ دستگاه خودروی تویوتا، کیفرخواست صادر شده و پرونده برای رسیدگی و صدور رأی به دادگاه انقلاب گرگان فرستاده شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در رابطه با قاچاق سازمان یافته خودروهای تویوتا، سه باند دستگیر شده بودند که پرونده مربوط به دو باند دیگر همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است و به‌زودی برای شمار دیگری از متهمان نیز کیفرخواست صادر خواهد شد.

کد مطلب 6835607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها