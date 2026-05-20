کلنگ فاز دوم دهکده فناوری و نوآوری فشتام رشت به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ظهر چهارشنبه در حاشیه آیین کلنگزنی فاز دوم دهکده فناوری و نوآوری فشتام رشت، با بیان اینکه در توسعه کمی دانشگاهها موفق بودهایم، اظهار کرد: توسعه آموزش عالی یکی از خدمات مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی توسعه حوزه فناوری را نیاز روز کشور دانست و افزود: در جریان جنگ رمضان، ارزش فناوری را در دفاع از کشور و اقتدار ملی دیدیم و لذا در شرایط پساجنگ باید توجه ویژهای به رشد پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان داشته باشیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری گیلان را از پارکهای موفق دانست و تصریح کرد: برای توسعه دهکده فناوری و نوآوری فشتام، بالغ بر دو هکتار عرصه را اضافه کردیم که کافی نیست و این روند ادامه دارد تا اراضی مورد نیاز را تأمین کنیم.
سیمایی از آمادگی وزارت علوم برای استقرار دانشکده دریایی در گیلان نیز خبر داد و بیان کرد: برای تأمین کالبد فیزیکی به دانشگاه گیلان کمک میکنیم.
بر اساس این گزارش، از طرف وزارت علوم مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت ۱۰ واحد کارگاهی شرکتهای دانشبنیان در دهکده فناوری و نوآوری فشتام اختصاص یافت.
نظر شما