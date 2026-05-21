همدان همواره در حوزه امداد و نجات نقش پشتیبان داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی بزرگترین پایگاه لجستیک و پشتیبانی امداد و نجات غرب کشور در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار، با حضور پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و دکتر ملانوریشمسی استاندار همدان آغاز شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر کشور در مراسم کلنگزنی این طرح با تأکید بر اهمیت راهاندازی این پایگاه راهبردی اظهار کرد: اقدام استاندار همدان در ایجاد این مجموعه، حرکتی مؤثر در مسیر کاهش رنج مردم و نجات جان انسانها است و بدون تردید آثار و برکات آن برای سالهای طولانی ماندگار خواهد بود.
پیر حسین کولیوند با قدردانی از همکاری مدیریت استان افزود: از استاندار همدان به دلیل تدابیر مدیریتی و فراهمسازی بستر لازم برای احداث این پایگاه راهبردی در همدان صمیمانه قدردانی میکنم و تلاش خواهیم کرد این مجموعه هوشمند در کوتاهترین زمان ممکن و در قالب فازهای مختلف تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات جمعیت هلالاحمر در شرایط سخت جنگ رمضان تصریح کرد: در این مدت ۲۰۰ دستگاه خودروی نجات، دهها دستگاه آمبولانس، یکهزار دستگاه موتورسیکلت و تجهیزات نوین امدادی به ناوگان امدادی کشور افزوده شده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر کشور در پایان با اشاره به ظرفیتهای استان همدان در حوزه امدادرسانی خاطرنشان کرد: استان همدان همواره در حوزه امداد و نجات نقش پشتیبان داشته و این جایگاه همچنان حفظ خواهد شد.
بر اساس این گزارش، تفاهمنامه احداث این پایگاه استراتژیک با قابلیت مدیریت همزمان چند بحران و دسترسی سریع به ۹ استان کشور، دهم دیماه سال گذشته میان رئیس جمعیت هلالاحمر کشور و استاندار همدان به امضا رسیده بود.
