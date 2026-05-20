به گزارش خبرنگار مهر، پیکر سردار عباسعلی فرزندی، رئیس پیشین دانشگاه عالی دفاع ملی و از رزمندگان و جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس، روز پنجشنبه در قم تشییع و در گلزار شهدای علیبنجعفر(ع) به خاک سپرده خواهد شد.
مراسم تشییع پیکر این فرمانده و رزمنده دوران دفاع مقدس، روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ از مسجد بابالجنه قم به سمت گلزار شهدای علیبنجعفر(ع) برگزار خواهد شد.
همچنین مراسم بزرگداشت این سردار مجاهد و جانباز سرافراز، روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد امیرالمؤمنین(ع) واقع در میدان رسالت قم برگزار میشود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، مجلس دیگری نیز برای بزرگداشت سردار عباسعلی فرزندی، روز جمعه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در مسجد امام خمینی(ره) تهران واقع در خیابان ایثار و خیابان شهدای گمنام برگزار خواهد شد.
سردار عباسعلی فرزندی که از یادگاران دوران دفاع مقدس و از جانبازان سرافراز این عرصه بود، به دلیل عوارض ناشی از دوران مجروحیت و بیماری، روز ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.
قم- مراسم تشییع پیکر سردار عباسعلی فرزندی روز پنجشنبه هفته جاری در قم برگزار و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده میشود.
