تصویب اولیه انحلال کنست رژیم صهیونیستی با اجماع کامل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از تصویب اولیه طرح انحلال کنست و پیشبرد انتخابات زودهنگام در کنست رژیم صهیونیستی خبر دادند.
بر اساس گزارش منابع عبری، کنست در رأیگیری انجام شده، طرح انحلال را در مرحله قرائت اولیه با اجماع کامل نمایندگان حاضر تصویب کرده است.
این منابع اعلام کردند که این تنها مرحله ابتدایی روند قانونگذاری است و برای نهایی شدن انحلال، سه قرائت دیگر در هفتههای آینده باقی مانده است.
در همین حال کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارش داد که لایحه انحلال پارلمان این رژیم (کنست) با رای اکثریت ۱۱۰ موافق و بدون هیچ مخالفی، بررسی اولیه خود را پشت سر گذاشت.
روزنامه «یسرائیل هیوم» نیز گزارش داد که تصویب طرح انحلال کنست در مرحله قرائت مقدماتی به صورت اجماعی و بدون هیچ رأی مخالف انجام شده است.
با این حال، طبق روند قانونی، این مصوبه هنوز نهایی نشده و باید در مراحل بعدی قانونگذاری در کنست مورد بررسی و رأیگیری مجدد قرار گیرد.
در صورت تکمیل روند تصویب، زمینه برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمینهای اشغالی فراهم خواهد شد.
