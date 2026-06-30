درگیری در کنست رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه کان صهیونیستی گزارش داد که در جریان لغو قانون مربوط به ممنوعیت بازدید عناصر صلیب سرخ از اسرای فلسطینی زد و خورد و درگیری شدیدی در کنست رژیم صهیونیستی ایجاد شد.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت نوشت که لایحه حقوقی در کنست رژیم صهیونیستی که بازدیدهای سازمان صلیب سرخ جهانی از اسرای فلسطینی را ممنوع می‌کرد، در این جلسه رأی نیاورد.

سقوط این لایحه در کنست به دلیل تحریم جلسه توسط احزاب حریدی، در اعتراض به قانون سربازی اجباری، رخ داد.

روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» نیز گزارش داد کنست رژیم صهیونیستی پیش‌نویس قانون منع دیدار صلیب سرخ با اسرای فلسطینی را رد کرده است.

این طرح در مرحله نخست بررسی، تنها ۳۶ رأی موافق در برابر ۴۱ رأی مخالف به دست آورد و به دلیل تحریم رأی‌گیری از سوی احزاب حریدی، موفق به کسب آرای لازم نشد.

خالد محاجنه، وکیل فلسطینی، در واکنش به رد این طرح اعلام کرد: «دقایقی پیش طرح قانون منع دیدار صلیب سرخ با اسرا در کنست رد شد.»

وی افزود پس از رأی دیوان عالی و رد شدن این طرح در کنست، دیگر هیچ بهانه‌ای برای جلوگیری از دیدار با اسرا وجود ندارد.

محاجنه تاکید کرد صلیب سرخ باید فوراً به زندان‌های رژیم صهیونیستی برود و وظیفه خود را در قبال اسرایی که در معرض جنایت‌ها و نقض‌های شدید حقوقی قرار دارند، انجام دهد.