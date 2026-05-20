خبرگزاری مهر، واحد استان‌ها _ در حالی که ورزش‌های حرفه‌ای هر روز در محاصره اعداد و ارقام نجومی قرار می‌گیرند، رضا عباس‌زاده، رئیس هیئت گلف استان البرز، نسخه‌ای کم‌هزینه اما پُربازده برای سلامت اجتماعی پیچیده است.

رئیس هیأت گلف استان البرز، مینی‌گلف را نه صرفاً یک بازی تفننی، که پادزهری برای گسست نسلی و انزوای دیجیتال خانواده‌ها می‌داند؛ رشته‌ای که در آن، چوب گلف جای تلفن همراه را می‌گیرد و گودال‌های سبز، به نقطه تلاقی خنده کودکان و گام‌های آهسته پدربزرگ‌ها بدل می‌شود.

در ادامه، برای بررسی ابعاد این ادعا و نقش این ورزش در سلامت عمومی، با رئیس هیأت گلف استان البرز، در حاشیه برنامه مشترک با بیمه سلامت به گفت‌وگو نشستیم.

مینی‌گلف چه نقشی در مشارکت اجتماعی خانواده‌ها دارد؟

_ مینی‌گلف از جمله ورزش‌های مفرح، پویا و کم‌هزینه‌ای است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نشاط اجتماعی و تقویت تعاملات خانوادگی شود.

این رشته ورزشی چه تأثیری بر سلامت و ورزش همگانی دارد؟

این رشته ورزشی به دلیل فضای صمیمی، تحرک مناسب و امکان حضور تمامی گروه‌های سنی، نقش مؤثری در توسعه فرهنگ ورزش همگانی و ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه دارد.

برگزاری برنامه‌های مینی‌گلف با محوریت سلامت چه فایده‌ای دارد؟

_ برگزاری چنین برنامه‌هایی با محوریت سلامت، علاوه بر ترویج سبک زندگی سالم، فرصتی ارزشمند برای گردهمایی خانواده‌ها، افزایش مشارکت اجتماعی و آشنایی بیشتر مردم با ورزش مینی‌گلف فراهم می‌کند.

اهداف هیأت گلف استان البرز از توسعه مینی‌گلف چیست؟

_ هدف ما گسترش نشاط، تحرک و ایجاد فضایی سالم برای خانواده‌ها و نسل جوان است.

سخنان رئیس هیات گلف استان البرز نشان می‌دهد که نگاه به ورزش همگانی در استان البرز از سطح رویدادهای نمادین عبور کرده است. حالا توپ در زمین سیاست‌گذاران و حامیان مالی است؛ اگرچه مینی‌گلف هزینه‌های اندکی دارد، اما تحقق وعده «خانواده‌ای شاد» مستلزم توسعه زیرساخت‌هایی است که این ورزش را از حیاط ادارات به بطن محلات شهری بکشاند. در آن صورت می‌توان امیدوار بود که سلامت اجتماعی، در یک زمین سبز کوچک اما پرمعنی، معنا پیدا کند.