به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در جریان بازدید از زندان مرکزی و بازداشتگاه موقت خرمآباد، اظهار داشت: نظارت بر وضعیت زندانها و توجه به حقوق زندانیان، یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است. هدف از این بازدیدها، آگاهی از وضعیت پروندههای قضایی زندانیان و اطمینان از رعایت حقوق شهروندی در محیط زندان است.
وی با تأکید بر لزوم بررسی پروندههای مددجویان، افزود: در دیدارهای چهرهبهچهره، درخواستهای بسیاری از مددجویان پیرامون مسائلی همچون اعطای مرخصی، آزادی مشروط و وضعیت رسیدگی به پروندههایشان مطرح شد که دستورات لازم برای بررسی سریع و قانونی این درخواستها به قضات ناظر زندان صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، همچنین با اشاره به اهمیت نقش بازداشتگاههای موقت در فرایندهای قضایی، بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف پروندههای تحت قرار تأکید کرد و از مسئولان زندان خواست تا با ایجاد بسترهای لازم برای بازپروری و اصلاح زندانیان، زمینه بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه را فراهم آورند.
حسنوند، ضمن تقدیر از زحمات کادر زندان، بر تعامل مستمر میان مجموعه دادسرا و سازمان زندانها برای بهبود فرایندهای اصلاحی و تربیتی تأکید کرد.
