پوشش ۱۰۰ درصدی سوادآموزی زندانیان قزوین برای نخستین بار

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بهرامی با تشریح عملکرد یک‌ساله حوزه فرهنگی و تربیتی زندان‌های استان اظهار کرد: برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در سال جاری با محوریت قرآن کریم، اقامه نماز، آموزش‌های رسمی و ورزش همگانی به مرحله اجرا درآمده است.

وی با اشاره به دستاورد مهم حوزه سوادآموزی تصریح کرد: برای نخستین بار موفق شدیم به پوشش ۱۰۰ درصدی سوادآموزی در میان زندانیان استان دست یابیم. در بخش آموزش رسمی نیز ۳۷۰ مددجو در مقاطع متوسطه اول و دوم از طریق آموزش از راه دور ادامه تحصیل دادند و ۴ نفر نیز با پذیرش در دانشگاه، مسیر آموزش عالی را آغاز کردند.

بهرامی با اشاره به مشارکت بالای مددجویان در برنامه‌های معارف دینی گفت: ۶ هزار و ۷۲۰ نفربرنامه در آموزش‌های عمومی قرآن شامل روخوانی و روان‌خوانی و ۴ هزار و ۲۵۰ نفربرنامه در بخش تخصصی شامل تجوید، تفسیر و تدبر به اجرا درآمد. همچنین ۲ هزار و ۱۳۰ نفر در کلاس‌های تدبر در نهج‌البلاغه شرکت کردند.

وی راه‌اندازی «پویش حفظ جزء ۳۰» و برگزاری ۲۴ کارگاه تخصصی آموزش نماز را از شاخص‌ترین اقدامات این حوزه برشمرد.

مدیرکل زندان‌های استان قزوین در ادامه به تشریح برنامه‌های مهارت‌آموزی پرداخت و خاطرنشان کرد: دوره‌های مهارت‌های اساسی زندگی برای ۶ هزار و ۵۴۰ نفر از مددجویان برگزار شد. همچنین یک هزار و ۴۱۲ نفر در دوره‌های اندیشه‌های اخلاقی و یک هزار و ۵۶۰ نفر در کلاس‌های اصول اعتقادات حضور یافتند. برنامه «نهضت زندگی با آیه‌ها» نیز با مشارکت ۸۴۰ نفر و حلقه‌های معرفتی دعوت به نماز با حضور ۹۲۰ نفر تشکیل شد.

بهرامی با اشاره به نشاط جمعی در زندان‌های استان اظهار کرد: فعالیت‌های ورزشی با مشارکت ۹۸ درصدی زندانیان در ورزش صبحگاهی و حضور ۴۰ درصدی مددجویان در ورزش‌های همگانی همراه بود. برگزاری ششمین المپیاد ورزشی زندانیان و دومین جشنواره ملی بازی‌های بومی و محلی از رویدادهای شاخص ورزشی سال جاری بود.

وی در بخش هنر نیز از تحت پوشش قرار گرفتن ۹۸۵ نفر در آموزش تئاتر و هنرهای نمایشی خبر داد و افزود: ۱۴۵ نفر نیز به فراگیری خوشنویسی پرداختند.

مدیرکل زندان‌های استان قزوین با ابراز خرسندی از درخشش مددجویان و کارکنان استان در رقابت‌های ملی تصریح کرد: عملکرد استان در سال ۱۴۰۴ با کسب ۱۰ عنوان برتر کشوری همراه بود که از جمله آن می‌توان به دریافت عنوان «شایسته تقدیر ویژه ستاد اقامه نماز کشور»، کسب «مقام پنجم جشنواره هنرهای نمایشی زندانیان» و تصاحب «۵ عنوان برتر در مسابقات قرآنی کشوری» اشاره کرد.

بهرامی در پایان به اهم برنامه‌های ویژه سال جاری اشاره کرد و گفت: برگزاری ۶ یادواره شهدا و بازدید از خانواده‌های معظم ایشان، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با انجمن‌های هنری و موسیقی استان، اهدای ۵ هزار و ۲۰۰ جلد کتاب در قالب پویش کتابخوانی و اجرای دومین رویداد «پروژه مهر» در زندان‌های استان، بخشی از اقدامات شاخص این اداره‌کل در سال ۱۴۰۴ بوده است.