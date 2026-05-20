فراهم شدن امکان ثبت و پیگیری دعاوی موقوفات ثبتی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تبیین برنامه های سال گذشته و آتی سازمان اوقاف و امور خیریه از سوی معاونت های این سازمان امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه برگزار شد.

رزاد باقرزاده، معاون اوقافی و حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای سال جاری گفت: امسال با محوریت اقتصاد مقاومتی و ملاحظات امنیتی، سیاست‌های ابلاغی نوزده‌گانه مقام معظم رهبری به سازمان اوقاف مبنای اصلی اقدامات قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت تخصصی‌سازی فرآیندها افزود: تنقیح قوانین با رویکرد تخصصی‌کردن موضوعات، از اولویت‌هایی است که در سال ۱۴۰۵ با دقت و پیگیری بیشتری دنبال خواهد شد.

باقرزاده با اشاره به عملکرد همکاران در دوران جنگ تحمیلی تصریح کرد: در طول آن مقطع حساس، تمامی همکاران ما در حوزه‌های ثبت و ستاد، خدمات‌رسانی به جامعه وقفی و جامعه هدف را بدون وقفه ادامه دادند و این روحیه جهادی همچنان سرلوحه فعالیت‌هاست.

معاون اوقافی و حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف، تثبیت حقوق مالکانه موقوفات و اموال غیرمنقول را از مأموریت‌های کلیدی این معاونت برشمرد و گفت: دو محور مالکیت و نقل‌وانتقالات از موضوعات اصلی در این حوزه است. خوشبختانه با اخذ اسناد در حوزه‌های مختلف، موفقیت‌های چشمگیری حاصل شده و این قانون با هدف‌گذاری کمی مشخص، مسیر روشنی را پیش‌روی ما قرار داده است.

وی با دعوت از ذی‌نفعان برای پیگیری ادعاهای مالکیت خاطرنشان کرد: اگر شخصی ادعای مالکیتی نسبت به موقوفات دارد، می‌تواند با مراجعه به مراجع ذی‌صلاح، ادعای خود را ثبت و پیگیری کند و این اقدام از شنبه برای هم سازمان و هم مردم فراهم شده است. سازمان اوقاف به‌عنوان متولی موقوفات، از مشتریان اصلی و پیگیر این طرح است.

باقرزاده همچنین تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار موقوفه در سراسر کشور داریم.

وی بهبود نظام رسیدگی در کمیسیون املاک را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا دانست و افزود: برون‌سپاری اقدامات و برنامه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان، راهکاری مؤثر برای تسهیل و ارتقای خدمات‌رسانی به جامعه هدف بوده که بدون همکاری این ظرفیت‌های نوآور امکان‌پذیر نبود.

معاون اوقافی و حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف در پایان به گسترش همکاری‌های بین‌دستگاهی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۵۳ تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان اوقاف و دستگاه‌های اجرایی مختلف منعقد شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان اشاره کرد. این تعاملات، زمینه‌ساز تحقق هرچه بهتر مأموریت‌های قانونی و شرعی سازمان اوقاف خواهد بود.