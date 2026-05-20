مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا پایان هفته شرایط ناپایداریهای جوی بهصورت افزایش ابر همراه با وزش باد شدید، توفان لحظهای و گردوخاک و نفوذ گردوخاک از مرزهای غربی استان پیشبینی میشود، اظهار کرد: از شامگاه فردا پنجشنبه انتقال گردوخاک به استان اصفهان شدت میگیرد که در این باره هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است.
وی ادامه داد: براساس این هشدار از فردا شب وزش شدید باد و گردوخاک و نیز انتقال غبار از نواحی غرب کشور همه مناطق استان به ویژه شرق و شمال شرق اصفهان را در بر میگیرد که کاهش دید و افت کیفیت هوا را به دنبال دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: در مناطق غربی و نیمه شمالی استان نیز طی امروز و فردا بارش رگبار بهاری و رعدو برق محتمل است.
معتمدی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه افزایش دارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) بین ۳۰ و ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.
وی اضافه کرد: شهر اصفهان امروز گرمترین نقطه استان اصفهان است و دمای بویین میاندشت، خنکترین ایستگاه استان، به سه درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
