۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

انتقال گردوخاک به اصفهان شدت می‌گیرد؛ افزایش ۲ درجه‌ای دما

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: انتقال گردوخاک از نواحی غربی کشور به این استان از شامگاه پنجشنبه شدت می‌گیرد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا پایان هفته شرایط ناپایداری‌های جوی به‌صورت افزایش ابر همراه با وزش باد شدید، توفان لحظه‌ای و گردوخاک و نفوذ گردوخاک از مرزهای غربی استان پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: از شامگاه فردا پنجشنبه انتقال گردوخاک به استان اصفهان شدت می‌گیرد که در این باره هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است.

وی ادامه داد: براساس این هشدار از فردا شب وزش شدید باد و گردوخاک و نیز انتقال غبار از نواحی غرب کشور همه مناطق استان به ویژه شرق و شمال شرق اصفهان را در بر می‌گیرد که کاهش دید و افت کیفیت هوا را به دنبال دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: در مناطق غربی و نیمه شمالی استان نیز طی امروز و فردا بارش رگبار بهاری و رعدو برق محتمل است.

معتمدی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه افزایش دارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) بین ۳۰ و ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

وی اضافه کرد: شهر اصفهان امروز گرم‌ترین نقطه استان اصفهان است و دمای بویین میاندشت، خنک‌ترین ایستگاه استان، به سه درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کد مطلب 6835973

