جشنواره قرآنی با طعم مقاومت؛ میزبانی از ۵۸ کشور در مرحله نهایی

# مدیر امور قرآنی سازمان اوقاف خبر داد:

## برگزاری باشکوه مرحله نهایی چهل و دومین مسابقات بین‌المللی قرآن با حضور ۵۸ کشور/ ثبت‌نام ۵۵ هزار نفر در چهل و نهمین دوره مسابقات استانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدناصرالدین نوری‌زاده، مدیر امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، در نشست خبری تشریح برنامه های این معاونت اجرای مسابقات قرآنی در سطوح مختلف را مهم‌ترین برنامه امور قرآنی برشمرد و گفت: مهم‌ترین اقدام سال گذشته، برگزاری چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم بود که با استقبال گسترده علاقه‌مندان مواجه شد.

برگزاری مرحله نیمه‌نهایی چهل و دومین مسابقات بین‌المللی با مشارکت ۱۰۴ کشور

مدیر امور قرآنی سازمان اوقاف به برگزاری مرحله نیمه‌نهایی چهل و دومین مسابقات بین‌المللی قرآن کریم اشاره کرد و افزود: در این دوره از مسابقات، شرکت‌کنندگانی از ۱۰۴ کشور جهان ثبت‌نام کردند که پس از ارزیابی‌های تخصصی، ۵۸ کشور برای حضور در مرحله نهایی انتخاب شدند.

وی با اشاره به چالش‌های برگزاری مسابقات در سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته به دلیل اتفاقات منطقه‌ای، جنگ تحمیلی در ماه مبارک رمضان و برخی توطئه‌ها، این مسابقات تحت‌الشعاع قرار گرفت و به انتهای سال موکول شد؛ اما متأسفانه شهادت رهبر معظم انقلاب و سرداران رشید اسلام و همچنین حضور پرشور مردم در مراسم تشییع، بار دیگر موجب تعویق برنامه‌ها شد.

طرح آرامش در پناه قرآن

نوری‌زاده با اشاره به برنامه‌های ترویجی در ایام نوروز گفت: اجرای طرح آرامش در پناه قرآن و حمایت از برنامه محفل و میثاق با قرآن در ایام عید، جلوه بیشتری پیدا کرد و توانستیم گام‌های مؤثری در جهت انس بیشتر آحاد جامعه با کلام وحی برداریم.

وی با اشاره به بهبود فرآیندهای اجرایی افزود: سال گذشته به روزرسانی شیوه برگزاری مسابقات و ساماندهی پرداخت‌های مربوط به شرکت‌کنندگان در دستور کار قرار گرفت که امسال با وحدت‌رویه و انسجام بیشتری اجرا می‌شود. همچنین نشست‌های تخصصی با هدف هم‌افزایی میان فعالان جامعه قرآنی برگزار شده است.

چاپ ۲۰ هزار نسخه قرآن در سال گذشته

مدیر امور قرآنی سازمان اوقاف به همکاری‌های بین‌دستگاهی اشاره کرد و گفت: مشارکت با شبکه قرآن و معارف برای پوشش برنامه‌ها، توزیع و نشر آثار قرآنی میان مساجد و امامزادگان در اولویت قرار داشته و در همین راستا چاپ و توزیع بالغ بر ۲۰ هزار نسخه قرآن کریم انجام شده است.

وی هم‌افزایی با دیگر نهادهای برگزارکننده مسابقات قرآن را از راهبردهای اصلی سال جاری دانست و افزود: هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه‌ها موجب می‌شود تا از موازی‌کاری پرهیز شده و منابع به صورت بهینه در مسیر ترویج فرهنگ قرآنی هزینه شود.

نوری‌زاده با تشریح اولویت‌های سال جدید گفت: برگزاری مرحله نهایی چهل و دومین مسابقات بین‌المللی قرآن کریم و همچنین برگزاری چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن استانی با عنوان رویش‌ها، از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو است.

وی با افتخار اعلام کرد: در اولین سالگرد شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، عزم جزم شده است تا مسابقات با شکوه و رونق بیشتری برگزار شود و یاد و خاطره شهدا را گرامی بداریم. خوشبختانه بیش از ۵۵ هزار نفر در مسابقات استانی ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده اشتیاق و علاقه نسل جوان به معارف قرآنی است.

مدیر امور قرآنی سازمان اوقاف در پایان به برنامه‌های راهبردی آینده اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی شبکه مبلغین قرآن و برگزاری کرسی‌های تلاوت با محوریت مفاهیم وحدت‌بخش، امیدآفرین، مقاومت، جهاد و استقامت، در اولویت فعالیت‌های سال جاری قرار دارد.

وی تأکید کرد: قرآن کریم به‌عنوان کتاب هدایت و زندگی، می‌تواند چراغ راه جامعه در شرایط حساس کنونی باشد و سازمان اوقاف با بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم قرآنی کشور، در مسیر ترویج معارف وحیانی و تربیت نسل قرآنی گام برخواهد داشت.