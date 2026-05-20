اعمال محدودیت های ترافیکی در راه های مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد که محدودیتهای ترافیکی در جادههای مازندران آغاز شده و این محدودیتها تا روز شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
بر اساس این اعلام، تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۲ خرداد در محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است. بر اساس تبصره اعلام شده، تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
در محور چالوس، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان ممنوع است. همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک در روزهای سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه انجام خواهد شد.
برای روز جمعه ۱ خرداد، محدودیت قطعی تردد در محور چالوس به شرح زیر اعلام شده است. از ساعت ۱۴ از ابتدای آزادراه تهران – شمال محدودیت تردد به مقصد چالوس اعمال میشود. از ساعت ۱۵ مسیر از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس است به صورت کامل مسدود میگردد. از ساعت ۱۶ مسیر مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه میشود که به معنای تردد شمال به جنوب است. از ساعت ۲۴ طرح یکطرفه پایان مییابد و مسیر پل زنگوله تا مرزن آباد دوطرفه میگردد. در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا خواهد شد.
در محور هراز نیز تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع است. تردد کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت از ساعت ۱۲ تا ۲۴ و در روزهای پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت و جمعه ۱ خرداد از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب ممنوع میباشد. همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک در روزهای جمعه و شنبه، محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
