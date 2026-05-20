به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست ظهر چهارشنبه در تشریح وضعیت ترافیکی جاده‌های استان، اظهار کرد: خوشبختانه از ابتدای امروز حادثه خاصی در سطح راه‌های استان گزارش نشده است اما متأسفانه روز گذشته وقوع سه فقره تصادف منجر به فوت، کام هم‌ استان‌هایمان را تلخ کرد.

‌

وی با اشاره به جزئیات این حوادث، افزود: در حوادث روز گذشته که شامل دو مورد واژگونی در محور «بندرعباس - حاجی‌آباد» و یک مورد در محور «رودان» بود، متأسفانه ۳ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.

‌

سرهنگ حق‌پرست با انتقاد صریح از رفتارهای پرخطر برخی رانندگان، تصریح کرد: ریشه اصلی بسیاری از این تصادفات فرهنگ نادرست رانندگی و حس رقابت‌جویی کاذبی است که در جاده‌ها شکل گرفته است. متأسفانه برخی رانندگان معابر را با میدان جنگ اشتباه گرفته و تصور می‌کنند اگر از آن‌ها سبقت گرفته شود، در یک رقابت شکست خورده‌اند.

‌

رئیس پلیس راه استان هرمزگان با تأکید بر اینکه رانندگی در کشورهای پیشرو یک امر «تعاملی و همکارانه» است، خاطرنشان کرد: تندرانی، بی‌دقتی و عدم کنترل خشم، پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد. از رانندگان عزیز تقاضا داریم با صبر، حوصله و همکاری با سایر کاربران جاده، ایمنی را برای خود و دیگران به ارمغان بیاورند و از تبدیل جاده به میدان مسابقه بپرهیزند.