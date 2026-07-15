به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست ظهر چهارشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای این استان، اظهار کرد: متاسفانه شب گذشته در محور ایسین برخورد یک دستگاه کامیونت با دو دستگاه موتورسیکلت منجر به فوت یک نفر از راکبان موتورسیکلت شد، علت این حادثه حق تقدم از سوی راننده کامیونت بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه این یک دو روز اخیر استان هرمزگان به علت گرمای هوا تعطیل اعلام شده است، حجم تردد در محورهای استان به ویژه در ساعات پایانی روز که هوا خنک‌تر می‌شود، افزایش یافته و تردد در محورهای شرقی و شمالی بیشتر شده است.

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سرهنگ حق‌پرست در ادامه، توصیه کرد: در این روزهای گرم رانندگان باید کنترل و نظارت دقیقی بر خودرو داشته باشند. تنظیم باد لاستیک‌ها بسیار ضروری است، زیرا باد اضافه در لاستیک با توجه به گرمای شدید هوا و اصطکاک لاستیک با آسفالت احتمال بروز حوادث را به شدت افزایش می‌دهد.

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وی در پایان تأکید کرد: رانندگان ضمن تنظیم باد لاستیک‌ها از سرعت مطمئنی برخوردار باشند تا در صورت بروز حادثه یا ترکیدن لاستیک بر اثر گرما بتوانند وسیله نقلیه خود را کنترل کرده و از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری کنند.