محمد ناظمی، نماینده صدا و سیما در ستاد جوانی جمعیت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به ماهیت مردمی پویش «ایران پونشجان ایران» اظهار کرد: این پویش در واقع گویشی برخاسته از دل مردم است و مجری و عامل اصلی آن نیز خود گروههای مردمی، فعالان حوزه خانواده و سبک زندگی و عموم مردم هستند.
وی افزود: با وجود اینکه زمان زیادی از آغاز این فراخوان نگذشته، اما تعداد بسیار زیادی پیام برای اعلام آمادگی همکاری ارسال شده و این مسئله نشان میدهد ظرفیت بالایی برای مشارکت اجتماعی در این حوزه وجود دارد.
امید به شکلگیری یک جنبش اجتماعی جدید
ناظمی با بیان اینکه انتظار میرود این حرکت به یک جنبش اجتماعی گسترده تبدیل شود، گفت: هدف این جنبش، بازگشت مردم به محور خانواده است؛ نوعی نهضت بازگشت به خانواده که بتواند خانواده را دوباره به متن مناسبات اجتماعی کشور بازگرداند.
وی تأکید کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، قدرت بسیار بزرگی برای کشور ایجاد خواهد شد. هرچند حمایتهای دولتی و حاکمیتی ضروری است، اما این حمایتها همواره ممکن است تحت تأثیر شرایط جامعه دچار نوسان شود. به همین دلیل، آنچه میتواند پایه و اساس حمایت از خانواده باشد، همراهی و همکاری خود مردم است.
خانوادهمحوری در ابعاد مختلف
نماینده صدا و سیما در ستاد جوانی جمعیت ادامه داد: حمایت از خانواده فقط به یک موضوع محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از اقدامات از جمله ترغیب به ازدواج، حمایت از استمرار زندگی مشترک، فرزندآوری، حمایت از فرزندان و توجه ویژه به مادران را شامل میشود.
به گفته وی، بازگشت خانواده به متن جامعه میتواند به تدریج مناسبات اجتماعی را به سمت خانوادهمحوری سوق دهد.
نقش مردم در حل مسائل اجتماعی
ناظمی با اشاره به ضرورت نقشآفرینی مستقیم مردم تصریح کرد: آحاد جامعه باید وارد میدان شوند و اثرگذار باشند. البته نهادهای حکومتی، مجلس و دستگاههای نظارتی نیز نقش مهمی دارند و باید حمایتهای لازم را انجام دهند، اما اصل کار به دست مردم پیش میرود.
وی افزود: مردم باید مشکلات را در مناطق و محلههای خود شناسایی کنند، نقاط ضعف و خلأها را ببینند و در کنار آن، مزیتها و ظرفیتهای محلی خود را کشف و تقویت کنند.
احیای تجربههای موفق مردمی
وی با اشاره به برخی تجربههای موفق گذشته گفت: اقداماتی مانند صندوقهای قرضالحسنه محلی، سامانههای تبادل یا تهاتر کالا و دیگر فعالیتهای مردمی، نمونههایی از ظرفیتهایی هستند که به راحتی توسط خود مردم قابل مدیریتاند.
ناظمی تأکید کرد: اگر این امور مردمی فعال شود، بسیاری از ضعفهایی که امروز در حوزه خانواده وجود دارد، قابل جبران خواهد بود.
ضرورت احیای فرهنگ تسهیلگری ازدواج
نماینده صدا و سیما در ستاد جوانی جمعیت یکی از مشکلات فعلی جامعه را تضعیف نقش واسطهگری سنتی در ازدواج دانست و گفت: در گذشته فرهنگ وساطت و معرفی برای ازدواج بسیار پررنگ بود، اما امروز آن الگوی سنتی کمرنگ شده و شکل جدیدی هم هنوز به طور کامل جایگزین آن نشده است.
وی خاطرنشان کرد: احیای فرهنگ تسهیلگری ازدواج میتواند بار دیگر از طریق مشارکت مردم گسترش پیدا کند و به حرکتی مؤثر برای تقویت و افزایش ازدواج در جامعه تبدیل شود.
