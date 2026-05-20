به گزارش خبرگزاری مهر، جواد داوری پس از ابقا در سمت سرپرستی فدراسیون بسکتبال تا پایان بازیهای آسیایی، با اشاره به جایگاه جهانی این رشته و روزهای فشرده پیش رو گفت: بسکتبال رشتهای محبوب و خاص است که انتظار از آن بالاست. ما سه الی چهار ماه بسیار سخت را در پیش داریم؛ چرا که علاوه بر اهمیت بالای بازیهای آسیایی ناگویا، رقابتهای پنجره انتخابی جام جهانی را هم در پیش داریم و باید در هر دو جبهه متمرکز باشیم.
وی در خصوص برنامههای فنی فدراسیون و وضعیت کادر فنی خاطرنشان کرد: در کنار آمادهسازی تیم ملی سهنفره، برای تیم ملی بزرگسالان هم در تلاش هستیم تا مقدمات حضور مجدد مانولوپولوس سرمربی تیم ملی بسکتبال را در ایران فراهم کنیم. ایشان مربی توانمندی است که پیش از این خدمات ارزندهای به بسکتبال ما داشته و با توجه به عملکرد مثبتش، قرارداد او از پیش از شرایط اخیر تمدید شده بود، چرا که معتقدیم حضور او میتواند به ارتقای سطح فنی تیم کمک شایانی کند.
داوری همچنین با اشاره به رویکرد حمایتی وزارت ورزش تصریح کرد: پیرو گفتگوهایی که با آقای وزیر و معاون محترم ورزش داشتیم، تصمیم بر این شد که برای جلوگیری از هرگونه آسیب به بدنه تیمهای ملی در آستانه مسابقات حساس، مدیریت فدراسیون با ثبات به کار خود ادامه دهد. از اعتماد اعضای مجمع برای سپردن این مسئولیت صمیمانه سپاسگزارم.
سرپرست فدراسیون بسکتبال در پایان تأکید کرد: امیدوارم در این دوره با تلاش مضاعف و ممارست در مسیر پیش رو، پاسخ حمایتهای خانواده بزرگ بسکتبال را بدهیم و بتوانیم افتخاراتی را که در شأن نام ایران است، در میدانهای بینالمللی به دست آوریم.
جواد داوری:
زمینه بازگشت مانولوپولوس برای تقویت بسکتبال ایران را فراهم میکنیم
سرپرست فدراسیون بسکتبال با تأکید بر لزوم تمرکز بر مسابقات حساس پیش رو، از برنامهریزی ویژه برای تیم ملی سهنفره و تلاش برای حضور مجدد سرمربی یونانی در ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد داوری پس از ابقا در سمت سرپرستی فدراسیون بسکتبال تا پایان بازیهای آسیایی، با اشاره به جایگاه جهانی این رشته و روزهای فشرده پیش رو گفت: بسکتبال رشتهای محبوب و خاص است که انتظار از آن بالاست. ما سه الی چهار ماه بسیار سخت را در پیش داریم؛ چرا که علاوه بر اهمیت بالای بازیهای آسیایی ناگویا، رقابتهای پنجره انتخابی جام جهانی را هم در پیش داریم و باید در هر دو جبهه متمرکز باشیم.
نظر شما