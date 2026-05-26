به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال در بیستمین دوره بازی های آسیایی در دو بخش ۳ نفره و ۵ نفره مردان و زنان برگزار می شود و بسکتبال ایرانی هم در هر دو بخش شرکت خواهد داشت البته با ۳ تیم.

در دوره گذشته بازی های آسیایی، تیم بسکتبال سه نفره مردان ایران شرکت داشت. این تیم با ترکیب احسان دلیرزهان، علیرضا شریفی، محمد مهدی رحیمی و امیرحسین یازرلو عازم هانگژو شد و تا مرحله یک چهارم نهایی هم پیش رفت اما از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند. قرار است این تیم در بازی های آسیایی پیش رو هم شرکت داشته باشد.

در بخش زنان بسکتبال سه نفره اما ایران تاکنون نماینده ای در بازی های آسیایی نداشته است. برای نخستین بار قرار است این حضور در بازی های آسیایی ناگویا انجام شود. بدین ترتیب بسکتبال ایران در بخش سه نفره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ حضوری کامل خواهد داشت.

در بخش ۵ نفره هم تیم ملی ایران مردان ایران همچون ادوار گذشته در بازی های آسیایی شرکت می کند. در بازی های آسیایی ۲۰۲۲، تیم ملی بسکتبال ایران باهدایت «هاکان دمیر» از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند و در دیدار پایانی با غلبه بر عربستان صاحب جایگاه پنجم بازی ها شد.

تیم ملی بسکتبال ایران با هدایت «سوتیریس مانولوپولوس» در بازی های آسیایی آینده شرکت خواهد داشت.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ژاپن و در ناگویا و آیچی برگزار خواهد شد.