شهید امیرعبداللهیان به میدان و دیپلماسی در کنار یکدیگر باور جدی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر اسبق خارجه در مراسم گرامیداشت وزرای خارجه شهید اظهار داشت: شهید امیرعبدالهیان دیپلماتی مومن و ساده و متواضع و مردمی و شجاع بود. او مسئولیت سیاست خارجی را صرفا یک ماموریت اداری نمیدانست بلکه سنگری برای دفاع از عزت وکرامت ملت ایران و حمایت از مظلومان جهان بویژه قضیه فلسطین میدانست.



وی افزود: او در حوزه فلسطین جانانه کار کرد. در رفتار امیرعبدالهیان متانت و در مواضعش همراه با صلابت و عقلانیت میدیدیم. او به میدان و دیپلماسی در کنار یکدیگر باور جدی داشت.

وی گفت: شهید خرازی شخصیتی فرهیخته و اندیشمند و برخوردار از تجربه ای ارزشمند در عرصه بین الملل بود.



صالحی بیان کرد: او سالها با عقلانیت و زبانی مبتنی بر عرف بین المللی تصویری روشن از دیپلماسی ایران در چارچوب عزت مصلحت و حکمت ارائه کرد. ویژگی مشترک این دو شهید، خدمتی خالصانه و بی ادعا به ایران عزیز بود.

وزیر اسبق خارجه ادامه داد: از یک ایرانی خارج از کشور پرسیدند نظرت درباره انقلاب چیست؟ گفت من با انقلاب نیستم و اما حقیقت این است انقلاب کشور را از مدار حلقه به گوشی خارج کرد.



وی افزود: در این دو سال اخیر می‌بینیم که چگونه فتنه باعث شده حقانیت و حق ظهور پیدا کند. اکنون کارزار فتنه است و در این فتنه هم دارند آزمایش می‌شوند. ملت ایران و حکمرانان، غرب و حکمرانان همه داریم آزمایش می‌شویم. اما سیاست اصولی ایران و حقانیت ایران روز به روز دارد بیشتر نمایان می‌شود.



صالحی با اشاره به ضرورت میدان، دیپلماسی و رسانه برای خروج از بحران تصنعی تصریح کرد: ما چاره‌ای جز وحدت و انسجام ملی نداریم. ما در این راه قصدمان این نیست که از هدف خود عدول کنیم اما با زبان بین‌المللی باید ملت را از بحران خارج کنیم. ما اکنون نیاز به مدیریت زمان داریم.