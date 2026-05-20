به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه در مراسم رونمایی از الحاق ناوگان موتوری و خودرویی و تجهیزات تخصصی امداد و نجات این دستگاه که با حضور پیرحسین کولیوند رئیس این جمعیت در سازمان امداد و نجات هلال‌احمر برگزار شد، اظهار کرد: ما در این جنگ در مقابل ابرقدرتی ایستادیم که هیچ‌کس شجاعت ایستادن در مقابل او را نداشت.



وی با بغض یادآور شد: در ساعت ۹ و حدوداً ۳۰ دقیقه آن روز تلخ دشمن حمله کرد. ابتدا رهبر انقلاب را و فرماندهان نظامی ما را شهید کرد. قاعدتاً حسب روال عادی کشورها باید تسلیم می‌شدیم؛ اما یک ساعت بعد علی‌رغم این حادثه تلخ بلند شدیم، ایستادیم و به ابرقدرت دنیا پاسخ دادیم. چه پاسخ کوبنده‌ای. این نشان از عزت ملی و افتخار جمعی اسلامی است که ایران عزیز را با زور و با قلدری نمی‌توان تسلیم کرد.



قائم‌پناه گفت: ما تسلیم زور نخواهیم شد؛ چراکه سالار شهیدان به ما یاد داده است در مقابل زور خم نشویم. ما تسلیم نخواهیم شد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور یادآور شد: این جنگ اقتدار ایران را نشان داد. پرچم ایران نماد قدرت است. این قدرت ناشی از استراتژی درست رهبری است که سال‌های سال آن را تدوین کرد که الان می‌توانیم در لبه دانش بهترین و مجهزترین تجهیزات نظامی را داشته باشیم و برای اولین‌بار اف ۳۵ امریکا را مورد اصابت قرار دهیم.



قائم‌پناه تأکید کرد: موشک‌های ما هزاران کیلومتر [دورتر] اهداف دشمن را مورد هدف قرار دادند که ناشی از دکترینی است که رهبر شهید تدوین کرد و قدرت ایران را به جهانیان نشان داد.

ایران جنگ‌طلب نیست

وی با بیان اینکه "آزموده را آزمودن خطاست"، گفت: ایران جنگ‌طلب نیست و هیچ‌وقت به هیچ کشوری تجاوز نکردیم؛ اما دفاع را خوب بلدیم. هشت سال در مقابل دنیا ایستادیم و یک وجب از خاک را به دشمن ندادیم. این غیرت ایرانی و اسلامی ما کماکان ادامه دارد. در این جنگ چهره واقعی شیطان بزرگی که امام می‌فرمودند نمایان شد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور توضیح داد: دم از حقوق بشر می‌زنند و صحبت از صلح و دوستی دارند و می‌گویند برای انسان‌ها ارزش قائل هستیم؛ اما نشان دادند چهره آنها چه است. مدرسه را مورد هجمه قرار دادند و تعداد زیادی از محصلان کشور در سر کلاس درس شهید شدند. آمبولانس و امدادگر و مردم بی‌گناه را مورد هدف قرار داد. این چهره کریه رژیم صهیونیستی و آمریکا به دنیا نشان داده شد و لذا در دنیا میلیون‌ها نفر علیه این سیاست غلط ترامپ و رژیم صهیونیستی راهپیمایی می‌کنند.



قائم‌پناه تصریح کرد: این جنگ مشت آنها را باز کرد و به دنیا نشان داد که این امر فریبی بیش نیست امیدواریم دولت آمریکا متوجه شده باشد ایران تسلیم‌ناپذیر است. قصد جنگ نداریم و با ادامه جنگ موافق نیستیم؛ اما فرزندان این آب‌وخاک و نیروهای مسلح ما در مقابل هر تهاجم تا آخرین نقطه امکان و تا آخرین قطره خون ایستادند. آنها باید با مردم ایران عزیز دست‌وپنجه نرم کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: ایران عزیز ما بر پایه ایران اسلامی بر دو تمدن استوار است؛ نخست تمدن کهن ایرانی که روز بزرگداشت فردوسی را نیز پشت سر گذاشتیم. فرهنگی ایرانی همان چیزی است که فردوسی در شاهنامه بیان کرده است. ایران ما فرهنگ ایرانی کهن دارد. پایه دیگر نیز تمدن اسلامی است که در عمق جان ما ایرانیان نهفته است و به امام حسین عزیز اقتدا می‌کند.

قائم‌پناه تصریح کرد: ما اهل مذاکره و گفتگو هستیم؛ ولی در چارچوب حفظ منافع ملی و حقوق آحاد مردم ایران و اگر مذاکره می‌کنیم برای منافع و دفاع از حقوق حقه مردم ایران است. برای منافع و دفاع از حقوق مردم ایران هیچگاه سر سازش و تسلیم فرو نخواهیم آورد.

نجات ۷۲۰۰ انسان عدد کمی نیست

وی در بخش دیگر سخنان خود یادآور شد: هلال‌احمر یک سازمان مردم‌نهاد به معنای واقعی کلمه است. سازمانی که نجات‌بخش و تکیه‌گاه است و در همه حوادث تلخی است که برای مردم ایجاد می‌شود سابقه درخشانی در خدمت‌رسانی داشته است. همین امر باعث شده مردم بر این باور باشند که این سازمان مردم‌نهاد و خدمتگزار به معنای واقعی کلمه است. نجات ۷۲۰۰ انسان عدد کمی نیست. شهدای ما در جنگ ۴۰ روزه کمتر از ۵ هزار نفر بودند؛ اما شما ۷ هزار نفر را نجات دادید. هلال‌احمر نماد مردم ایران است.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به حضور جمعیت هلال‌احمر در هر کجا که اتفاقی رخ دهد، خطاب به نیروهای جمعیت هلال‌احمر گفت: شما به شعر "بنی‌آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند" از سعدی پایبندید. شما قرار ندارید، وقتی حادثه رخ می‌دهد معنای این شعر را عمل می‌کنید. به وجود تک‌تک شما عزیزان افتخار می‌کنیم. امروز لذت بردم و دست‌مریزاد می‌گویم که با بهترین تکنولوژی می‌خواهید به این وظیفه انسانی خود عمل کنید. گفتند ۲۰۰ خودرو وارد ناوگان شده است و نزدیک هزار مورد دیگر نیز وارد می‌شود.



قائم‌پناه با اشاره به بازدید خود از تجهیزات امدادی و نجاتی جدید طی مراسم امروز بیان کرد: این تکنولوژی های مدرن که زنده یابی می‌کند بسیار ارزشمندند. خیلی از این تجهیزات با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل ساخته شده است و این افتخارآفرین است. ضمن اینکه داغدار شهدا هستیم؛ اما در مقابل دشمن محکم هستیم و اگر حمله کند ایستادیم. دست صلح و دوستی را نیز دراز می‌کنیم؛ اما در عین قدرت و عزت و اینکه دست‌ها روی ماشه است.