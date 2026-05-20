۳ دستگاه استارلینک در بندرخمیر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه فرماندهی انتظامی شهرستان خمیر آمده است: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی این شهرستان در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور لارستان_ کهورستان به یکدستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و دستور توقف دادند.

مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۱۴ دستگاه لپ تاپ ، ۳ دستگاه استارلینک و ۲ هزار و ۵۶۰ ثوب انواع البسه و پوشاک خارجی قاچاق کشف کردند.

ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد ریال عنوان شده و در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.