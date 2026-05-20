امکان اسکان در خوابگاه پردیس خودگردان دانشگاه شریف فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف دراطلاعیه ای اعلام کرد: در راستای حمایت از توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری و همچنین تسهیل فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه، امکان اسکان نیروی انسانی واجد شرایط را در خوابگاه های پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف واقع در خیابان بهبودی (ویژه آقایان) و استاد معین (ویژه خانمها) فراهم نموده است.

شرایط درخواست اسکان:

براساس اطلاعیه دانشگاه صنعتی شریف، این طرح ویژه اعضای فعال شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و واحدهای فناور زیرنظر پارک علم و فناوری، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف و همچنین فارغ التحصیلان شاغل در این دانشگاه است و تخصیص ظرفیت بر اساس اولویت نیاز و ظرفیت های موجود خوابگاه انجام می شود.

استفاده از خوابگاه مستلزم پایبندی و رعایت تمامی دستورالعمل های انضباطی و رفاهی دانشگاه صنعتی شریف است.

بازه زمانی اسکان تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ است (امکان تمدید اسکان پس از این تاریخ متعاقباً به اطلاع ساکنین خواهد رسید).

نحوه ثبت درخواست:

علاقه مندان می‌توانند درخواست خود را همراه با معرفی نامه به کارشناس مسئول خوابگاه های پردیس خودگردان، آقای اقوامی ارسال نمایند. معرفی نامه شرکت ها می بایست ممهور به مهر شرکت و دارای امضای مدیریت مجموعه باشد.

معرفی نامه دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسادکتری باید شامل مشخصات دانشکده محل فعالیت به همراه امضای مدیریت امور دانشجویی دانشگاه و استاد راهنمای ایشان باشد.

معرفی نامه فارغ التحصیلان شاغل در دانشگاه می بایست توسط ریاست محل فعالیت و یا مدیریت امور دانشجویی و شورای اسکان امضا شده باشد.

همچنین، شرکت های متقاضی، در صورت نیاز به اسکان پرسنل، می توانند درخواست خود را در اسرع وقت از طریق کانال های ارتباطی اعلام شده ثبت نمایند.