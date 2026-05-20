به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیرضا پناهیان، در جمع پرشور زائران مسجد مقدس جمکران، با محوریت آیه شریفه «وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ» (حج: ۷۸)، به تبیین جایگاه جهاد در منظومه فکری اسلام پرداخت و آن را «بالاترین دستور الهی» و «کلید پیروزی امت اسلامی در نبرد با استکبار جهانی» خواند.
این مراسم که با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم، طلاب، دانشجویان و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد، در فضایی معنوی و انقلابی، به تحلیل راهبردهای مقابله با تهدیدات کنونی منطقه و تبیین وظایف امت اسلام در قبال آرمانهای بلند شیعی اختصاص یافت.
محور اول: «حقالجهاد»؛ قلهای که تنها معصومین (ع) به آن رسیدند
حجتالاسلام پناهیان در ابتدای سخنانش با اشاره به جایگاه ویژه آیه ۷۸ سوره حج در میان آیات جهاد، اظهار داشت: «این آیه نهتنها از نظر محتوایی، بلکه از نظر ساختار تشویقی نیز بینظیر است؛ چراکه در پایان آن، بهجای وعده بهشت یا مغفرت، خداوند از خودش تعریف میکند: «هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَیٰ وَنِعْمَ النَّصِیرُ»؛ زیرا میداند مجاهدان حقیقی، چیزی جز خود خدا نمیخواهند.»
وی با استناد به زیارتنامههای ائمه معصومین (علیهمالسلام)، بهویژه زیارت امینالله که در آن خطاب به امام زمان (عج) میخوانیم: «أَشْهَدُ أَنَّکَ جَاهَدْتَ فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ»، تأکید کرد: «شاید تنها ۱۴ معصوم (علیهمالسلام) باشند که توانستهاند به معنای کامل این دستور عمل کنند؛ چراکه شناخت حقالله و حقالجهاد، فراتر از ظرفیت معمول انسانهاست.»
این استاد حوزه علمیه با اشاره به روایات متعدد ، از جمله کلام امام صادق (علیهالسلام) در کتاب شریف کافی که میفرماید: «نَحْنُ شُفَعَاءُ شِیعَتِنَا»(کافی، ج ۱، ص ۱۹۱)، افزود: «شیعه واقعی کسی نیست که با تکیه بر شفاعت، از تکلیف شانه خالی کند؛ بلکه کسی است که با اطمینان از حمایت اهلبیت (ع)، وارد مسابقه قرب الهی شود و بالاترین درجات را طلب نماید.»
جهاد حداقلی: واجب دفاع از کیان اسلام
حجتالاسلام پناهیان جهاد حداقلی را «دفاع از جان، مال، ناموس و ارزشهای اسلامی» دانست و هشدار داد: «مسلمانانی که از این جهاد دست بردارند، نهتنها از دیگران عقب میمانند، بلکه آبروی خدا را نیز بردهاند. وقتی مسلمانی به خدا تکیه میکند، باید بتواند بگوید: خدایا، خودت را نشان بده!»
وی با اشاره به تحولات منطقهای و فشارهای استکبار جهانی، خاطرنشان کرد: «اگر در مقابل دشمن نایستیم و اجازه دهیم یک حرف زور به ما تحمیل شود، آنها پلهپله جلو میآیند؛ همانگونه که در ماجرای برجام دیدیم. امروز دشمن پشت تنگه هرمز ایستاده و التماس میکند؛ اگر هوشیار باشیم، میتوانیم آنها را چند پله عقبتر نیز ببریم.»
جهاد حداکثری: مسابقه برای قرب الهی و نجات مستضعفان
اما جهاد حداکثری، به گفته حجتالاسلام پناهیان، فراتر از دفاع شخصی است: «در این سطح، انسان نهفقط از خود، بلکه از تمام مستضعفان عالم دفاع میکند و این همان مسیر «سابقون» و «مقربون» است که قرآن کریم در سوره واقعه از آنها به نیکی یاد میکند: «وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ» (واقعه، ۱۰-۱۱)
وی افزود: «خداوند روز قیامت مردم را سه گروه میکند: خوبها، بدها و سابقون. اکثر مردم تماشاچیاند، اما شیعه واقعی باید بخواهد جزو برندگان مسابقه باشد، نه تماشاچیهای بهشت!»
محور سوم: شهید رئیسی؛ الگوی عمل به «حقالجهاد» در عصر غیبت
حجتالاسلام پناهیان در بخش دیگری از سخنانش، با گرامیداشت سالگرد شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور شهید جمهوری اسلامی ایران، ایشان را از مصادیق برجسته حرکت به سمت «حقالجهاد» دانست و گفت:
«مردم دیدند که شهید رئیسی با وجود همه مشکلات و فشارها، با اخلاص، خستگیناپذیری و جهتگیری الهی، در مسیر خدمت حرکت کرد. اگر عبارت "حق جهاد" را مختص معصومین (علیهمالسلام) بدانیم، باید بگوییم ایشان به سمت این قله حرکت کرد؛ و اگر مؤمنان نیز بتوانند به این دستور عمل کنند، قطعاً در زمره مجاهدان حقیقی قرار خواهند گرفت.»
وی با اشاره به واکنش دشمن نسبت به این الگوی مقاومت، افزود: «دشمن ناامید شد و دست به ترور زد؛ چون دید با این رئیسجمهور نمیتواند به اهداف شوم خود برسد. این همان درس بزرگی است که از سیره ابوالفضل العباس (علیهالسلام) در کربلا میآموزیم: وقتی مجاهد حقیقی در میدان حاضر شود، دشمن حتی با عدد و تجهیزات برتر نیز جرأت رویارویی مستقیم ندارد.»
محور چهارم: نقد الگوی توسعه غربی و ارائه الگوی اسلامی پیشرفت
این استاد حوزه و دانشگاه در بخش پایانی بیانات خود، به نقد الگوی توسعه کشورهای غربی پرداخت و تأکید کرد: «ما نمیخواهیم مثل کشورهای پیشرفتهای شویم که با جنایت و غارت کشورهای دیگر به این جایگاه رسیدهاند. پیشرفت آنها پفکی است؛ یک موشک کافی است تا تمام سرمایههایشان فرار کند و برای نان شب گدایی کنند!»
حجتالاسلام پناهیان با اشاره به آمارهای تکاندهنده از خشونت پلیس در آمریکا، گفت: «آمریکا سالی ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر را بدون دادگاه و محاکمه به قتل میرساند! این را میگویید پیشرفت؟ ما چنین پیشرفتی را نمیخواهیم. ما میخواهیم با فرهنگ جهاد و تکیه بر خدا، الگوی جهان و منجی مستضعفان باشیم.»
