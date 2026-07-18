به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید مهدی میرباقری شاهرودی، نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری و استاد برجسته و خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در مطلبی مهم در فضای مجازی خود به ضرورت دوری از برچسبزنی در دوره کنونی و حفظ انسجام پرداخت.
مشروح متن به این شرح است:
دشمن با اخبار یکسویه و گزارشهای ساعتبهساعت، میخواهد دلهره ایجاد کند و پیروزی ملت ایران را وارونه جلوه دهد. دشمن جنگ رسانهای راه انداخته تا میان ما دعوا بیندازد. دشمن خبرسازی میکند و نتیجه این میشود که ما شروع به محکوم کردن یکدیگر میکنیم.
علاوه بر این، همز و لمزهایی در کلام وجود دارد که قابلگفتن نیست. کجا خدا به ما اجازه داده که با هم اینگونه برخورد کنیم؟! بله، ممکن است روحیه و استقامت شما بیشتر باشد؛ شما الحمدلله جزو «سابقون» هستید و لذا باید پرچم را در دست بگیرید و بقیه از شما پیروی کنند. «سابقون» نباید اهل همز و لمز باشند؛ وظیفهٔ آنها این است که دستِ کسانی که پشتسرشان هستند را بگیرند، آنها را آماده کنند و به جلو بیاورند؛ این مسیر باید مسیرِ «راه بردن» و یک مسیر تربیتی باشد.
البته اختلاف سلیقه در مسیر حرکت، امری طبیعی است؛ اما آنچه گاهی ما امروز شاهدیم، همز و لمز کردنِ یکدیگر است.
چگونه میتوان با توجه به آموزههای رواییِ مدارا با درجات مختلفِ ایمان، چنین برخوردی کرد؟ ما باید با هم کنار بیاییم و برای هم طرحِ هماهنگی داشته باشیم؛ از هر کسی باید مطابق با توان و جایگاهش انتظار داشت. ما نمیتوانیم همه را وادار کنیم که دقیقاً با گامهای ما حرکت کنند. «مدارا» یعنی همین؛ یعنی جبههٔ مؤمنین درجات مختلفی دارند و با هم مدارا کنند.
وقتی ما با این حرفها با هم درگیر میشویم، مشخص است که آن ۳۰ درصدی که به سرمایه اجتماعی ما اضافه شده بود (که نعمت خداست)، برمیگردند و میگویند: «بگذارید این دعواهای غیرمنطقی را ادامه دهند» و دیگر در کنار ما نمیایستند.
با این کار، دوباره داریم چهرهای را بازسازی میکنیم که مورد پسند نیست؛ همان رفتاری که ده بار در شرایط مختلف تکرار کردیم و هر بار هم از آن ضربه خوردیم. ما درست در آستانۀ یک پیروزی نشستهایم، اما باز هم معلوم نیست چرا اینگونه با هم حرف میزنیم.
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